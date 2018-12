Was für ein Weihnachtsgeschenk! / Fünffacher Millionär bei Spiel 77 / Weitere Großgewinne über die Festtage

Finanztrends Video zu



Münster (ots) - Ist der Weihnachtsmann eventuell ein FanOstwestfalens? Dies könnte jedenfalls ein Spielteilnehmer aus demKreis Lippe denken. Bei der Zusatzlotterie Spiel 77 wurde er mit derZiehung am 2. Weihnachtstag zum 5-fachen Millionär.An Heiligabend einen Lottoschein abzugeben, kann sich lohnen. Miteinem Spieleinsatz von nur 3,85 Euro über 5 Millionen Euro gewinnen:Dieser Weihnachtstraum erfüllte sich für einen Spielteilnehmer ausdem Kreis Lippe. In der Zusatzlotterie Spiel 77 konnte er alseinziger Tipper bundesweit die oberste Gewinnklasse treffen. SeineAusbeute von 5.377.777 Euro ist der 27. Millionen-Gewinn des Jahresin Nordrhein-Westfalen und der zweite siebenstellige Gewinn im KreisLippe. Bereits Anfang Dezember hatte ein Lottospieler aus demLippe-Land bei LOTTO 6aus49 mehr als eine Million Euro gewonnen.Über die Weihnachtstage gab es in Nordrhein-Westfalen weitereGlückspilze. Die Ziehung der Lotterie GlücksSpirale am Samstag (22.Dezember 2018) bescherte einem Spielteilnehmer aus dem Raum Köln dieExtra-Rente der Zusatzlotterie "Die Sieger-Chance". Zehn Jahre langbekommt der Rheinländer ab sofort jeden Monat 5.000 Euro aufs Kontoüberwiesen.Einem weiteren Lottospieler aus dem Raum Köln war das Glück am 2.Weihnachtstag hold. Mit seinem bereits seit dem 18. Dezemberteilnehmenden Mehrwochenschein konnte der Rheinländer die zweiteGewinnklasse bei LOTTO 6aus49 treffen. Sein Gewinn beträgt 452.461,10Euro.Auch bei der Zusatzlotterie SUPER 6 gab es bei den Ziehungen am22. und 26. Dezember Großgewinner aus Nordrhein-Westfalen. Hierkonnten gleich drei Spielteilnehmer aus NRW jeweils 100.000 Euro alszusätzliches Weihnachtsgeschenk abräumen.Wer sein Glück im alten Jahr noch probieren möchte, hat bei denletzten Ziehungen 2018 die Chance auf weitere Millionentreffer. AmFreitag (28. Dezember) wartet bei der Lotterie Eurojackpot einJackpot von 19 Millionen Euro. Und am Samstag (29. Dezember) folgendann die definitiv letzten Ziehungen für das zu Ende gehende Jahr.Bei LOTTO 6aus49, mit einem Jackpot von 13 Millionen Euro, sowieSpiel 77, SUPER 6 und der Lotterie GlücksSpirale hat man dann nochmal die Chance auf lohnende Gewinne.