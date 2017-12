Was für ein Knaller: Mitternachtsverkauf bei ALDI Nord

Essen (ots) - Drei, zwei, Erster! Am 28. Dezember können sich ALDINord Kunden in Berlin Spandau auf ein ganz besonderes Feuerwerkfreuen. Von 00.01 Uhr bis 02.00 Uhr haben Raketenliebhaber in dieserNacht die Möglichkeit schon vor dem offiziellen Verkaufsstart ihreLieblingsknaller zu erstehen.So kann Silvester kommen: Wer beim Knallerkauf zu den Erstengehören will, ist in diesem Jahr bei ALDI Nord genau richtig. DerDiscounter bietet seinen Kunden in Berlin ein ganz besonderes Eventkurz vor dem Jahreswechsel an: In der Filiale am Brunsbütteler Dammfindet in der Nacht zum 28. Dezember ein exklusiverFeuerwerks-Vorverkauf statt. Pünktlich ab 00.01 Uhr können sichSilvester-Freunde zwei Stunden lang mit Böllern und Raketeneindecken.Und das ist noch nicht alles: Damit sich das lange Wachbleibengleich doppelt lohnt, warten auf die ersten 150 Kunden außerdem tolleGewinne. Darunter zahlreiche Einkaufsgutscheine im Wert von 20, 50und 100 Euro, sowie weitere Überraschungen für die perfekteSilvesternacht. Und ein glücklicher Gewinner darf sich in dieserNacht auf das ganz große Los freuen: Ein Einkaufsgutschein im Wertvon 500 Euro."Wir freuen uns, unseren Kunden mit dem Mitternachtsverkauf einabsolutes und vor allem einzigartiges Highlight anbieten zu können.Bei ALDI Nord startet der Silvester-Countdown einfach eher", sagt derFilialverantwortliche Andreas Rönicke. Auch für das leibliche Wohlwird gesorgt sein. Würstchen, Kaffee und Glühwein lassen beimMitternachts-Shopping keine kalte Stimmung aufkommen. Darüber hinauswird ein DJ für den passenden Sound sorgen. "Es wird bunt, laut undspannend. Vorbeikommen lohnt sich also auf jeden Fall."Zwar dürfen die Knaller in dieser Nacht trotz des Vorverkaufs nochnicht getestet werden, Silvester-Vorfreude ist aber in der ALDI NordFiliale in Spandau garantiert. Und wer nicht zum Feuerwerkskaufkommt, kann in dieser Zeit schon einmal seinen Einkauf für denJahreswechsel erledigen. Denn selbstverständlich steht den Kundenauch um kurz nach Mitternacht das gesamte ALDI Nord Sortiment zumKauf zur Verfügung.ALDI Nord Feuerwerks-Vorverkauf28. Dezember 201700:01 Uhr bis 02:00 UhrALDI NordFiliale in Berlin-SpandauBrunsbütteler Damm 201-20313581 BerlinPressekontakt:presse@aldi-nord.deOriginal-Content von: Unternehmensgruppe ALDI Nord, übermittelt durch news aktuell