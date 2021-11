Was für ein Knaller: BioNTech

Liebe Leser,

die Aktie von BioNTech hat am gestrigen Dienstag einen Knaller hingelegt, der schon in den vergangenen Tagen erwartet worden war. Es ging um 5,8 % aufwärts. Damit schaffte die Aktie den Sprung auf die Marke von 250 Euro und auch in den nächsten charttechnischen Aufwärtsmodus.

Neue Zulassungen

In den vergangenen Tagen war mehrfach über die Zulassung der Impfung für Kinder gesprochen worden. ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung