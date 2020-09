Was für ein Auftakt bei freenet!

Weitere Suchergebnisse zu "Freenet":

Einen Blitzstart zaubert heute freenet auf’s Parkett. So springt der Kurs um rund zwei Prozent nach oben. Dem Papier ist damit heute an Platz an der Sonne kaum noch zu nehmen. Können die Bullen jetzt ein Fest planen?

Deutlich verbessert hat sich das Gesamtbild aus Sicht der Technischen Analyse. So reichen aktuell wenige feste Sitzungen zum Erreichen eines neuen Kaufsignals. Mittlerweile reicht ein weiterer Anstieg von rund drei Prozent für den Sprung auf ein neues 4-Wochen-Hoch. Bei 18,99 EUR liegt dieser bedeutende Umkehrpunkt. Wir sehen hier also ein echtes Endspiel.

Anleger, die eher langfristig agieren, bekommen Rückenwind vom gleitenden Durchschnitt 200. Von dieser Warte aus sind nämlich steigende Kurse zu erwarten, da der Indikator bei 16,33 EUR verläuft. Die langfristigen Aufwärtstrends beschleunigen sich also mit dem heutigen Tage noch einmal.

