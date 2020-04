Was für ein Auftakt bei VOLKSWAGEN!

Feierstimmung herrscht heute Morgen bei allen VOLKSWAGEN-Aktionären. Schließlich hüpft die Aktie satte 5,7% nach oben. In der Spitzengruppe der Tagesgewinner findet sich der Titel damit ganz sicher wieder. Versuchen die Bären die Bullen bloß zu blenden oder geht es jetzt längerfristig nach oben?

Anleger-Tipp: Wie Sie Ihr Depot in Zeiten der Corona-Krise schützen und wann es Zeit für den Wiedereinstieg ist, lesen Sie hier.

Völlig anders präsentiert sich die Technik nach einem solchen Tagesgewinn. Dieses Plus bringt die Aktie nämlich näher an eine charttechnische Hürde heran. Bis zum Monatshoch fehlen nun schließlich nur noch 12%. Dieses Hoch liegt bei 135,66 Euro. Es wird also in den nächsten Tagen einen spannenden Kampf zwischen Bullen und Bären geben.

Anleger, die von VOLKSWAGEN nicht überzeugt sind und eher auf fallende Kurse setzen, erhalten jetzt noch einmal die Chance die Baisse-Derivate zu verbilligen. Schließlich gibt es Puts heute noch einmal deutlich günstiger. Anleger, die bei VOLKSWAGEN steigende Kurse sehen, dürften sich durch den Anstieg bestätigt fühlen.