Was für ein Auftakt bei PLUG POWER!

Weitere Suchergebnisse zu "Plug Power":

Nur eine Richtung kennt heute PLUG POWER. Denn der Kurs springt satte rund fünf Prozent in die Gewinnzone. Für einen Anteilsschein müssen damit nun 28,10 EUR hingelegt werden. Ist das nun der Beginn einer neuen Rallye?

Deutlich aufgehellt hat sich mit diesem Anstieg die übergeordnete Technik. Denn der nächste wichtige Widerstand ist in Reichweite. So besteht nur noch eine Kursdifferenz von rund zehn Prozent für neue Monatshochs. Dieser obere Wendepunkt liegt bei 31,00 EUR. Die Spannung ist also förmlich zu greifen.

Der Mittelwert der vergangenen 200 Tagesschlusskurse beflügelt momentan die langfristig arbeitenden Börsianer. Danach notiert PLUG POWER in Aufwärtstrends, denn dieser Durchschnittskurs befindet sich bei 13,21 EUR. Die heutige Rallye ist also ein eindrucksvoller Beleg, wie heftig die Kurse innerhalb langfristiger Aufwärtstrends explodieren können.

