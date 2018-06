Was fast allen Kryptowährungen fehlt

Letztes Jahr hätte man auch „das Jahr der Kryptowährung“ nennen können. Nachdem das Jahr mit einer kombinierten Marktkapitalisierung von weniger als 18 Milliarden US-Dollar begonnen hatte, stiegen die digitalen Währungen im Laufe des Jahres an und erreichten eine Gesamtmarktkapitalisierung von fast 613 Milliarden US-Dollar. Selbst unter Berücksichtigung der hunderten von neuen virtuellen Währungen, die auf den Markt kamen, war dies ein erstaunliches Jahr der Gewinne für Krypto-Währungen.

Der Krypto-Rekord 2017 im Kontext

Obwohl es hinter dem rasanten Aufstieg der virtuellen Währungen keinen Mangel an Katalysatoren gab, sticht keiner mehr hervor als der Aufstieg der Blockchain-Technologie. Die Blockchain ist der digitale, verteilte und dezentrale Speicher, der den meisten Krypto-Währungen zugrunde liegt und für die transparente und unveränderliche Erfassung von Daten und/oder die Verarbeitung von Transaktionen ohne Hilfe Dritter verantwortlich ist. Oder in einer eher laienhaften Definition ist es eine brandneue Möglichkeit, Geld schnell zu überweisen, ohne traditionelle Banknetzwerke zu benutzen, sowie ein Mittel, Daten zu speichern, um diese Daten effizienter und sicherer zu nutzen. Das bedeutet, dass die Blockchain sowohl Währungs- als auch Nicht-Währungsanwendungen hat.

Die Investoren sind auch von der Vielzahl der Partnerschaften und Projekte begeistert, die digitale Währungen eingegangen sind. Der kapitalmarktorientierte Blockchain-Entwickler Ripple hat sein RippleNet um eine kleine Armada von Finanzinstituten erweitert, in der Hoffnung, den Geldfluss von einer Partei zur anderen zu beschleunigen. Mittlerweile sind mehr als 500 Mitglieder der Enterprise Ethereum Alliance beigetreten, die, wie der Name schon sagt, Blockchain-Lösungen für eine Vielzahl von Branchen entwickelt, die das Netzwerk von Ethereum und integrierte intelligente Vertragsprotokolle nutzen.

Auch die Untätigkeit der institutionellen Investoren hat ihr übriges getan, um die Krypto-Währungsbewertungen zu erhöhen. Da die Wall Street im Allgemeinen nicht bereit ist, ihr Geld in dezentralen Krypto-Börsen einzusetzen, sind Privatanleger für den täglichen Handel mit digitalen Währungen verantwortlich. Mit viel kleineren Taschen als Wall-Street-Firmen haben diese Kleinanleger oft wenig oder gar keine Mittel, um gegen Krypto-Währungen zu wetten, was zu einer Art Kaufrausch führt, das die virtuellen Währungen ständig in Schwung bringt und aufwertet.

Trotz all dieser Wachstumstreiber haben praktisch alle Krypto-Währungen einen Mangel: Sie haben keinen wirklichen Zweck.

Fast alle Krypto-Währungen haben keinen Zweck

Bitcoin ist zum Beispiel die weltweit größte virtuelle Währung nach Marktkapitalisierung und wird von mehr Händlern akzeptiert als jede andere digitale Währung. Aber nur weil Bitcoin die weltweit wertvollste Kryptowährung nach Marktkapitalisierung ist, bedeutet das nicht, dass die Währung einen bestimmten Zweck erfüllt.

Der „Zweck“ von Bitcoin könnte als Tauschmittel interpretiert werden. Um Transaktionen an dezentralen Handelsplätzen, an denen weniger gängige digitale Währungen gehandelt werden, zu erleichtern, müssen die Investoren in der Regel zuerst Bitcoin oder Ether (den Ethereum-Coin) kaufen, um ihn in eine andere digitale Währung umzutauschen, die sie kaufen möchten. Abgesehen von diesem „Zweck“ gibt es keine überwältigende Notwendigkeit für die Nutzer, Bitcoin zum Kauf von Waren und Dienstleistungen zu verwenden.

Etwas Ähnliches kann man auch über Ripples XRP-Coin sagen. Ripple bietet drei Produkte an – xCurrent, xRapid und xVia – und sein XRP-Coin ist nur an einem von ihnen beteiligt (xRapid). Das Produkt xRapid wurde entwickelt, um On-Demand-Liquiditätslösungen für Zahlungsanbieter und Transferdienste zu verbessern und befindet sich derzeit vor allem in der Testphase bei MoneyGram International. Die Blockchain-Software, auf die sich Banken stützen müssen, um die Validierung und Abwicklung von Zahlungen (xCurrent) zu beschleunigen, basiert auf einem Speicher, der XRP nicht beinhaltet. Ripple’s Münze hat vorerst praktisch kaum Anwendungsmöglichkeiten.

Selbst Coins mit einem bestimmten Zweck können keinen großen Nutzen haben.

Selbst wenn es den Anschein hat, dass mit einer digitalen Währung ein Zweck verbunden ist, ist dieser Zweck oft sehr eng gefasst. Als Beispiel wird den Nutzern empfohlen, Binance Coin, die offizielle Währung der Binance Krypto-Währungsbörse, zu kaufen und zu benutzen, um für Krypto-Transaktionen an der Börse von Binance zu bezahlen.

Nutzer, die sich dafür entscheiden, ihre Transaktionsgebühren in Binance Coin zu bezahlen, haben Anspruch auf reduzierte Transaktionsgebühren für die ersten vier Jahre (sie erhalten in jedem folgenden Jahr eine geringere Ermäßigung). Das hat die Nachfrage nach Binance Coin beflügelt und ihren Wert erhöht.

Während Binance Coin einen Zweck in der Binance-Börse erfüllt, hat es darüber hinaus nur einen eingeschränkten Nutzen. Mit anderen Worten, es ist nicht so, als ob die Nutzer ihre Binance Coins nehmen und damit Waren und Dienstleistungen mit anderen Händlern bezahlen könnten.

Dies ist ein größeres Problem, als die Investoren wahrscheinlich erkennen. Wenn ein Token keinen echten Nutzen hat und hinter seiner Verwendung kein Zweck steht, dann ist es wahrscheinlich nur eine Frage der Zeit, bis sich schlauere Köpfe durchsetzen und der gesunde Menschenverstand diese hohen Bewertungen einholt. Bis es einen echten Grund für die Verbraucher gibt, Krypto-Währungen zu verwenden, gibt es keinen Grund für die Investoren, ihr hart verdientes Geld in virtuelle Währungen zu investieren.

