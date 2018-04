Was essen wir morgen? / Landwirte sehen in neuen Ernährungstrends mehr Chancen als Risiken (FOTO)

Frankfurt am Main (ots) -"Du bist, was Du isst!" - Immer mehr Menschen machen heuteNahrungsmittel und ihren Konsum zu einem wichtigen Aspekt ihresindividuellen Lebensentwurfs. Gleichzeitig haben die Verbraucher dieQual der Wahl aus einer historisch beispiellosen Vielfalt anProdukten. Am Markt haben sich verschiedene Ernährungstrendsetabliert, von Bio und Regional über Slow- und Fast Food bis hin zu"Clean Eating", "Super Food" mit ganz besonderen Eigenschaften oder"Novel Food" wie Algen oder Insekten. Diese Trends hat die deutscheFörderbank für die Agrarwirtschaft und den ländlichen Raum in ihreraktuellen Studie "Agrar Spezial" untersucht."In den Anfangsjahren der Rentenbank ging es noch um dieVerbesserung der prekären Versorgunglage im zerstörtenNachkriegsdeutschland. Heute dagegen möchten viele Menschen ihreErnährung mit ihrem individuellen Wertesystem in Einklang bringen.Die Folge ist eine Vielzahl unterschiedlicher Ernährungstrends", soHorst Reinhardt, Sprecher des Vorstands der Rentenbank anlässlich derBilanzpressekonferenz der Förderbank. Neue Entwicklungen würdenRisiken, aber auch Chancen bergen, sowohl für die Betriebe der Agrar-und Ernährungswirtschaft als auch für ihre Finanzierung. Deshalb seies wichtig, entsprechende Entwicklungen der Märkte genau zuanalysieren."Sowohl Landwirte als auch Verbraucher sind davon überzeugt, dasszumindest einige der neuen Trends auch auf Dauer Bestand habenwerden. Und obwohl mit der Anpassung an sich schnell verändernde oderganz neu entstehende Märkte teils hohe Investitionen verbunden sind,sehen die von uns befragten Landwirte in diesen neuen Entwicklungeninsgesamt deutlich mehr Chancen als Risiken", so Reinhardt weiter.Die Chancen sahen 40 % der befragten Landwirte überwiegen, dieRisiken dagegen nur 28 %. Die Mehrheit der Betriebe habe der Studiezufolge Anpassungen an diese Trends sogar bereits vorgenommen (37 %)oder dies geplant (25 %).Das "Agrar Spezial" erscheint jährlich im Geschäftsbericht derRentenbank und widmet sich traditionell einem Schwerpunktthema ausder Agrarwirtschaft.Unsere vollständige Presseinformation finden Sie im Internetunter: www.rentenbank.dePressekontakt:Dr. Christof AltmannTel.: 069 2107-393Fax: 069 2107-6447E-Mail: altmann@rentenbank.deOriginal-Content von: Landwirtschaftliche Rentenbank, übermittelt durch news aktuell