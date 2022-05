Was bezahlst du, was erhältst du? Frag Warren Buffett

Warren Buffett hat so manche Unterscheidungen geprägt. Insbesondere die zwischen dem Unternehmen und der Aktie ist relevant für Foolishe Investoren. Aber es gibt weitere.

Heute wollen wir uns eine solche ansehen. Im Kern geht es um die Frage: Was bezahlen wir als Investoren? Und was erhalten wir dafür? Das ist es, wofür uns Warren Buffett sensibilisieren kann. Kleiner Hinweis: Auch jetzt ist diese Frage einmal mehr besonders relevant.

Eigentlich ist es erneut eine Aussage von Warren Buffett, die in ihrer Einfachheit sehr bestechend ist. Bevor es um das thematische Einsteigen geht, wollen wir zunächst einen Blick auf das Zitat riskieren:

Der Preis ist, was du bezahlst. Value ist, was du erhältst.