Wiesbaden (ots) - Vom 23. bis 26. Mai 2019 sind die Bürgerinnenund Bürger der Europäischen Union (EU) zur Wahl des neuenEuropäischen Parlaments aufgerufen. Was bewegt Europa vor der Wahl?Antworten gibt das Statistische Bundesamt (Destatis) mit dem neuenWebangebot "Was bewegt Europa?" basierend auf Daten desEU-Statistikamtes Eurostat. Interaktive Grafiken bieten dort einenÜberblick über wichtige Indikatoren zur Situation in der EU und ihren28 Mitgliedstaaten.Eine halbe Milliarde Menschen leben in der EU - fast jeder fünfteist 65 Jahre und älter512 Millionen Menschen lebten Anfang des Jahres 2018 in der EU.Die fast kontinuierlich abnehmende Geborenenzahl und die steigendeLebenserwartung führen zu einer Alterung der EU-Bevölkerung. So warim Jahr 2018 bereits fast jede fünfte Person 65 Jahre oder älter(19,7 %). Am höchsten war der Anteil der Generation "65 plus" inItalien (22,6 %), Griechenland (21,8 %), Portugal und Deutschland(jeweils 21,4 %).Die Weltbevölkerung wächst, die Bevölkerungszahl in der EU istweitgehend stabilWährend in den nächsten Jahrzehnten mit einem starken Wachstum derWeltbevölkerung zu rechnen ist, wird sich die EU-Bevölkerungszahl bis2050 voraussichtlich nur wenig verändern. Die Basisvariante deraktuellen EU-Bevölkerungsvorausberechnung geht für den Zeitraum 2018bis 2050 von einem Zuwachs von 3,2 % aus (529 Millionen Menschen).Regional fällt die Vorausberechnung jedoch sehr unterschiedlich aus:13 EU-Staaten erwarten ein Bevölkerungswachstum, darunter Luxemburg(+56 %), Schweden (+26 %) und Irland (+20 %). In 15 Staaten istdagegen mit einem Rückgang zu rechnen, vor allem in denosteuropäischen Staaten Litauen (-31 %), Lettland (-22 %) undBulgarien (-21 %).Grafiken und Daten zu weiteren Zukunftsthemen für EuropaDas Onlineangebot "Was bewegt Europa?" liefert Grafiken und Datenzu vielen weiteren Zukunftsthemen. Wie entwickelt sich beispielsweisedie Jugenderwerbslosigkeit? Wer hat beim Breitband-Ausbau, wer beider Energiewende die Nase vorn? Und was bedeutet der mögliche Brexitfür die Wirtschaftsleistung der EU? Die Sonderseite ergänzt dasStandardangebot "Europa in Zahlen" des Statistischen Bundesamtes.