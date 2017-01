Weitere Suchergebnisse zu "Siemens":

in der letzten Woche gab der Siemens-Konkurrent General Electric seine neuesten Zahlen bekannt. Der Industriekonzern verzeichnete eine signifikante Steigerung bei wichtigen Kennziffern. Welche Auswirkungen hat dieses Ergebnis auf Siemens?

Was bedeutet das für Siemens? Der Siemens Konkurrent General Electric hat sein Zahlenwerk für das vierte Quartal vorgelegt und konnte eine Gewinnsteigerung von rund 36 Prozent vorweisen. Doch da vom Umsatz mehr erwartet worden war, musste die Aktie bereits über 2 Prozent einbüßen. Könnte Siemens ähnliches drohen?

Die Aktie steigt! Die Siemens-Aktie konnte weiter steigende Kurse verzeichnen. Schon zu Beginn des Jahres steht die Aktie höher als noch 2007 und es scheint, als setze man nun alle Hoffnung in die „Industrie 4.0“.

Technologie voraus! Siemens richtet sich schon seit längerem auf die digitale Zukunft aus und kaufte im letzten Jahr zu diesem Zweck einige Softwarefirmen im Wert von etwa 9 Milliarden Euro. Software, so Vorstandschef Joe Kaeser, wird die klassischen Technologien immer weiter ablösen.

Siemens existiert bereits seit über 170 Jahren und scheint sich immer wieder technologischen Veränderungen anpassen zu können. Was werden die Quartalszahlen am 1. Februar bringen? Wir bleiben für Sie am Ball.

