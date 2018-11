Was bedeutet die erste Musterfeststellungsklage für betroffene Autobesitzer? / Eintragungen ins Klageregister ab Mitte November möglich

München (ots) - Am heutigen Tag hat der VerbraucherzentraleBundesverband (vzbv) in Kooperation mit dem ADAC die ersteMusterfeststellungsklage eingereicht. Im Rahmen der Klage gegen dieVolkswagen AG soll festgestellt werden, dass VW den Verbraucherngrundsätzlich Schadenersatz schuldet, der durch die Manipulation derMotorsoftware entstanden ist.Der Klage anschließen können sich Käufer von Fahrzeugen der MarkenVW, Audi, Seat und Skoda mit Dieselmotoren des Typs EA 189 (Hubraum:1,2, 1,6, 2,0 Liter). In diesen Fahrzeugen wurde eine illegaleAbschalteinrichtung verwendet, was zum Rückruf durch dasKraftfahrtbundesamt (KBA) oder einer vergleichbaren europäischenGenehmigungsbehörde geführt hat.Aktuell besteht für potenzielle Unterzeichner noch keinHandlungsbedarf, das Klageregister wird voraussichtlich MitteNovember 2018 eröffnet. Eintragungen sind erst ab diesem Zeitpunktmöglich - kostenlos und ohne Anwaltszwang. Durch eine Anmeldung imKlageregister können Betroffene verhindern, dass ihre Ansprücheverjähren. Die Musterklage kann nur dann geführt werden, wenn sichinnerhalb von zwei Monaten mindestens 50 betroffene Verbraucheranmelden.Wichtig: In der Musterfeststellungsklage geht es nicht umAnsprüche Einzelner, sondern um deren grundlegende Voraussetzungen,also ob z.B. VW unrechtmäßig gehandelt hat. Das heißt: Im Verfahrenwird nicht die Auszahlung des Schadenersatzes an die einzelnenBetroffenen geklärt. Dies kann entweder durch einen Vergleichzwischen den Parteien geregelt werden oder - nach erfolgreichemAbschluss des Verfahrens - durch individuelle Klagen der Betroffenenselbst.Weitere Informationen und FAQs zur Musterfeststellungsklage sowiezur Dieselproblematik allgemein gibt es unter:www.adac.de/musterfeststellungsklage oder unterwww.musterfeststellungsklagen.dePressekontakt:ADAC NewsroomT +49 89 76 76 54 95aktuell@adac.deOriginal-Content von: ADAC, übermittelt durch news aktuell