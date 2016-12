Was bedeutet eigentlich Value?

Am Anfang habe ich Ihnen heute angekündigt, dass der Donnerstag ab sofort Value-Tag bei Ihrem täglichen Informationsdienst Börse am Mittag ist. Doch was verbirgt sich hinter diesem Begriff eigentlich?

Value bedeutet Wert

Das Wort Value kommt aus dem englischen Sprachraum und bedeutet Wert. Im Zusammenhang mit der Börse versteht man unter dem sogenannten Value-Investing werthaltiges Investieren. Warren Buffett hat den Grundgedanken mit einem weithin bekannten Bonmot passend zusammengefasst: „Kaufe einen Dollar, aber bezahle nicht mehr als 50 Cent dafür.“

Genau so gehe ich in der Value-Strategie im Aktien-Telegramm vor. Ich suche Unternehmen, deren wahrer Wert deutlich über dem aktuellen Aktienkurs liegt. Diese oft unterschätzten Aktien empfehle ich dann meinen Lesern und warte darauf, dass der Aktienkurs steigt und sich dem wahren Unternehmenswert annähert. Auf diese Art und Weise habe ich für meine Leser schon attraktive Gewinne erzielen können. Zuletzt konnten wir auf diese Art und Weise beispielsweise 35% Gewinn mit Südzucker erzielen.

Was erwartet Sie am Value-Tag?

Ich möchte Ihnen jeden Donnerstag interessante aktuelle Entwicklungen rund um das Thema Value-Investing aufzeigen. Außerdem möchte ich die Rubrik „Thema im Fokus“ dazu nutzen, Ihnen einen Wissensvorsprung gegenüber anderen Anlegern zu verschaffen. Ich werde Ihnen regelmäßig interessante Themen kurz und verständlich aufbereiten. Gerne gehe ich dabei auch auf Ihre individuellen Fragen ein. Senden Sie mir Ihre Fragen zum Thema Value-Investing an straube@anlegerverlag.de und ich werde versuchen, an einem der kommenden Donnerstage zu beantworten.

Jetzt kostenlos für Börse am Mittag anmelden!