Was der Wegfall der Maklerprovision für Immobilienkäufer bedeuten würde

Hamburg (ots) - Die Nachfrage nach Wohneigentum in Deutschland istungetrübt, obwohl sich die Preise für Immobilien auf einem Rekordhochbefinden. Bundesjustizministerin Katarina Barley hat nun angekündigt,das Bestellerprinzip für Makler zu prüfen. Diese könnten baldverpflichtend vom Immobilienverkäufer bezahlt werden, was einAbsinken der Erwerbsnebenkosten zur Folge hätte. "Der Höchstsatz beimKäuferanteil an den Maklergebühren liegt derzeit bei 3,57 bis zu 7,14Prozent des Kaufpreises", erklärt Stephan Scharfenorth,Geschäftsführer des Baufinanzierungsportals Baufi24.de. "DasBestellerprinzip würde Immobilienkäufer also deutlich entlasten."Hohe Kaufnebenkosten stellen Hemmnis darZwar befinden sich die Zinsen für Baudarlehen auf einem historischniedrigen Niveau, doch die aktuell hohen Immobilienpreise lassenviele Kaufwillige zögern. Denn mit den Kaufbeträgen für Häuser undEigentumswohnungen steigen auch die Nebenkosten beim Erwerb, dieprozentual abhängig vom Preis sind. Darunter fällt auch dieMaklerprovision. Wenn Aktivitäten eines Maklers ursächlich für dasZustandekommen des Verkaufs sind, fällt die Gebühr an. Aktuell istzwar nicht gesetzlich geregelt, wie hoch diese ist und welche Parteisie zu entrichten hat, doch haben sich je nach Bundesland und Regiongewisse Höchstsätze etabliert. "In Berlin etwa entrichten Käufer biszu 7,14 Prozent des Immobilienpreises für den Makler", soScharfenorth. "Bei einem Kaufpreis von beispielsweise 200.000 Euro,kämen also zusätzlich 14.280 Euro an Kosten auf den Interessenten zu.Diese Summen schrecken viele potentielle Käufer ab."Mit solider Baufinanzierung lässt sich sparenDieses Hemmnis soll also bald abgebaut werden, wenn es nachBundesjustizministerin Katarina Barley geht. Das Bestellerpinzipwürde dazu führen, dass die gesamte Maklergebühr vom Verkäuferbeglichen wird. "Immobilienkäufer sollten allerdings auch die anderenNebenkosten bei der Kalkulation einer soliden Baufinanzierung im Augebehalten", rät Stephan Scharfenorth. Dazu gehören Grunderwerbssteuer,Notarkosten und Grundbuchgebühren. Auch diese können mitunter mehrereTausend Euro ausmachen. Sparen können zukünftige Hausbesitzerwiederum bei der Baufinanzierung. Das richtige Angebot zu finden, istfür viele Menschen oft nicht einfach, da der Markt unübersichtlichist. Vermittler von Baufinanzierungen wie Baufi24 beraten deshalbkostenfrei und unverbindlich Kaufinteressierte auf dem Weg zumEigenheim und vergleichen alle relevanten Angebote. Dabei bekommenVermittler oftmals bessere Konditionen von den Banken alseigenständig Suchende. Wer selbst einmal mehrere Szenarios für dieFinanzierung seines Traumhauses durchspielen möchte, kann dies mitdem Baufinanzierungsrechner auf Baufi24.de tun(https://www.baufi24.de/baufinanzierung-rechner/).