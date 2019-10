Was Wechselwillige wissen sollten / Tipps der ADAC Autoversicherung

München (ots) -(ADAC Autoversicherung AG) Vor einem Wechsel der Kfz-Versicherungist es wichtig, die Bedingungen im Detail zu vergleichen. DieVersicherungen und ihre Tarife unterscheiden sich teilweise deutlichin dem, was sie absichern. Manchmal lassen sich zwar mehrere hundertEuro sparen. Aber: Der billigere Tarif ist nicht immer derbedarfsgerechte. Den Leistungskatalog einer Versicherung sollte mansich daher genau ansehen. Was bietet die Versicherung, wo macht siewann Einschränkungen, was wird wirklich benötigt?Ist die Entscheidung gefallen, zählt die Einhaltung dereinmonatigen Kündigungsfrist zum 30. November. Die aktuelleVersicherung läuft dann am 31. Dezember aus.Konkrete Ratschläge der ADAC Autoversicherung für Autofahrer, dieeinen Wechsel in Betracht ziehen:Von der Deckungssumme bis zum Rabattschutz- Deckungssumme: Diese sollte bei einer Autoversicherung bei 100Millionen Euro für Sachschäden und bei 15 Millionen Euro fürPersonenschäden liegen (Kfz-Haftpflicht).- Kaskoschäden sollten auch bei grober Fahrlässigkeit übernommenwerden.- Schäden, die mit einem Mietwagen im europäischen Ausland verursachtwerden, sollten mitversichert sein. Die sogenannte Mallorca-Policehebt die Versicherungssumme für angemietete Autos im EU-Ausland aufdas deutsche Niveau.- Für Personen die ein neu gekauftes Fahrzeug versichern wollen, kanneine Neu- oder Kaufpreisentschädigung in der Kaskoversicherungwichtig sein. Diese sollte mindestens 12 Monate lang gelten. Beihöherwertigen Fahrzeugen kann es auch ratsam sein, Neu- oderKaufpreis länger abzusichern. Hier bieten manche Versicherer sogarbis zu 36 Monate Absicherung an.- Rabattschutz: Dieser schützt bei einem Schaden pro Kalenderjahr voreiner Rückstufung. Der Rabattschutz wird meistens als Zusatzleistungin der Kraftfahrthaftpflicht- und Vollkaskoversicherung angeboten.Voraussetzungen für den Abschluss eines Rabattschutzes sind in derRegel, dass sich der Vertrag mindestens in der SchadenfreiheitsklasseSF 4 befindet und dessen Fahrzeugmitbenutzer alle das 23. Lebensjahrvollendet haben. Zusätzlich darf kein Schaden in den letzten zwölfMonaten vor Vertragsabschluss aufgetreten sein.Sonderrabatte und Zahlungsintervalle- Voll- oder Teilkasko: Nicht immer lohnt sich der Wechsel von derVoll- in die Teilkasko. Denn die Prämienhöhe der Vollkasko istabhängig vom Schadenfreiheitsrabatt. In der Teilkasko gibt es diesenRabatt nicht.- Sonderabatte und -Einstufungen gehen in der Regel nicht auf denneuen Versicherer über. Also vorher unbedingt prüfen, ob solcheVereinbarungen vorliegen.- Kosten: Wer jährlich zahlt, kann gegenüber vierteljährlicher oderhalbjährlicher Zahlung Geld sparen.- Rabatte sind auch möglich, wenn ein Versicherungsnehmer mehrereFahrzeuge versichert.Kündigung der alten Versicherung- Kündigungszeitraum in den Versicherungsunterlagen überprüfen.- Passenden Tarif recherchieren und Antrag anfordern.- Den neuen Vertrag abschließen und auf eine Bestätigung desVersicherers warten: Denn bei der Teil- und Vollkasko dürfenVersicherer Verträge ablehnen.- Den bisherigen Vertrag fristgerecht und schriftlich kündigen.- Sonderkündigungsrecht: Hat der Versicherte von seiner altenVersicherung eine Beitragserhöhung erhalten, haben Autofahrer einenMonat zusätzlich Zeit, um sich einen anderen Anbieter zu suchen -also auch nach dem Stichtag 30. November.ProduktangebotDie neue ADAC Autoversicherung, die seit dem 1. Oktober erhältlichist, bietet drei Produktlinien. Bereits die Grunddeckung enthältautomatisch alle wichtigen Leistungen. ADAC Mitglieder erhalten dieADAC Autoversicherung mit bis zu 10 Prozent Rabatt. MehrInformationen unter www.adac.de/autoversicherung.Genaueres zu den Leistungen der ADAC Autoversicherung gibt es auchin jeder ADAC Geschäftsstelle und unter der Telefonnummer 0 800 5 1210 16.Die ADAC Autoversicherung AG ist ein Joint Venture der ADACVersicherung AG und der Allianz Versicherungs-AG Deutschland.Über die ADAC SE:Die ADAC SE mit Sitz in München ist eine Aktiengesellschafteuropäischen Rechts, die mobilitätsorientierte Leistungen undProdukte für ADAC Mitglieder, Nichtmitglieder und Unternehmenanbietet. Sie besteht aus 28 Tochter- und Beteiligungsunternehmen,unter anderem der ADAC Versicherung AG, der ADAC Finanzdienste GmbH,der ADAC Autovermietung GmbH sowie der ADAC Service GmbH. Alswachstumsorientierter Marktteilnehmer treibt die ADAC SE die digitaleTransformation über alle Geschäfte voran und setzt dabei aufInnovation und zukunftsfähige Technologien. Im Geschäftsjahr 2018hatte die ADAC SE rund 3500 Mitarbeiter und erzielte einen Umsatz von1,142 Mrd. Euro sowie ein Ergebnis vor Steuern von 108,0 Mio. Euro.Pressekontakt:Dr. Christian BuricE-Mail: christian.buric@adac.deTelefon: 089 7676 3866Fax: 089 7676 2156Original-Content von: ADAC SE, übermittelt durch news aktuell