Was Warren Buffett über Aktien, Anleihen, Gold, Bargeld, Immobilien, Indexfonds und Kryptowährungen denkt

Warren Buffett ist vielleicht der erfolgreichste Aktieninvestor aller Zeiten und es ist keine große Überraschung, dass der als Orakel von Omaha bekannte Mann lieber in Aktien investiert. Das ist jedoch nicht die einzige Möglichkeit, wie Buffett sein Geld einsetzt, und er glaubt nicht unbedingt, dass Aktien der beste Weg für alle sind.

Das gilt es, im Hinterkopf zu behalten, wenn du dir ansiehst, was Buffett über Aktien, Anleihen und einige andere Arten von Investitionen über die Jahre gesagt hat.

Warren Buffett über Aktien

Kein Wunder, dass Buffett das Investieren in Aktien als den besten Weg ansieht, um auf lange Sicht Vermögen aufzubauen. Er warnt die Anleger jedoch davor, Aktien zu kaufen, um schnelles Geld zu verdienen, da kurzfristige Marktschwankungen nicht genau vorhersehbar sind. „Wenn du nicht bereit bist, eine Aktie zehn Jahre lang zu halten, denke nicht einmal daran, sie für 10 Minuten zu besitzen“, sagte Buffett.

Obwohl es unmöglich ist, die gesamte Anlagephilosophie von Buffett in einigen Abschnitten durchzugehen, gibt es ein paar wichtige Punkte, die Investoren hinsichtlich seines Umgangs mit Investitionen wissen sollten.

Buffett will nicht nur langfristig ausgerichtet sein, sondern auch in Unternehmen investieren, die klare Vorteile haben und sich über einen längeren Zeitraum halten können. Mit den Worten von Buffett: „Der Schlüssel zum Investieren liegt nicht darin, zu beurteilen, wie sehr eine Branche die Gesellschaft beeinflussen wird oder wie stark sie wachsen wird, sondern vielmehr darin, den Wettbewerbsvorteil eines jeden Unternehmens und vor allem die Nachhaltigkeit dieses Vorteils zu bestimmen.“

Und Buffett hat Tonnen von Geld damit verdient, Aktien dann zu kaufen, wenn alle anderen pessimistisch waren. „Wir versuchen einfach, Angst zu haben, wenn andere gierig sind, und nur dann zu kaufen, wenn andere Angst haben“, sagt Buffett.

Außerdem gilt: Wenn du dich bei einer Aktie geirrt hast, solltest du nicht weiteres Geld in sie investieren. „Wenn du dich in einem chronisch undichten Boot befindest, ist die Energie, die für den Wechsel des Bootes verwendet wird, wahrscheinlich produktiver als die Energie, die für die Reparatur des Lecks eingesetzt wird.“

Warren Buffett über Anleihen

Buffett räumt ein, dass Anleihen über kürzere Zeiträume weniger riskant sind als Aktien, und deshalb könnte es für Anleger mit kürzeren Zeithorizonten (wie jemand, der kurz davor steht, sich zur Ruhe zu setzen) ein intelligenter Schritt sein, in Anleihen zu investieren.

Für die Investoren, die einen langen Zeithorizont haben, argumentiert Buffett jedoch, dass Anleihen tatsächlich riskanter sind als Aktien. Wie Buffett im Brief an die Aktionäre von Berkshire Hathaway (WKN:854075) (WKN:A0YJQ2) schrieb: „Verlängert sich der Anlagehorizont eines Anlegers jedoch, ist es so, dass ein diversifiziertes Portfolio von US-Aktien zunehmend weniger riskant wird als Anleihen, vorausgesetzt, dass die Aktien zu einem vernünftigen Vielfachen der Erträge im Verhältnis zu den damals herrschenden Zinsen gekauft werden.“

Kurz gesagt, Buffett meint, dass jüngere und langfristig orientierte Anleger an Aktien festhalten sollten.

Warren Buffett über Gold

Buffett ist kein Fan von Investitionen in Gold oder andere nicht produktive Vermögenswerte. Mit anderen Worten, Gold wird kein Einkommen generieren oder etwas von Wert produzieren – sein Preis basiert einfach auf dem, was jemand anderes bereit ist, dafür zu bezahlen.

„Du könntest das ganze Gold nehmen, das jemals abgebaut wurde, und es würde einen Würfel von 67 Fuß in jede Richtung füllen. Für das, was es zu aktuellen Goldpreisen wert ist, könntest du das gesamte Ackerland in den Vereinigten Staaten kaufen – nicht schlecht. Außerdem kannst du zehnmal ExxonMobile kaufen und hast immer noch 1 Billion US-Dollar Spielgeld. Oder du könntest einen großen Würfel aus Metall haben. Was würdest du nehmen? Was wird mehr Wert schaffen?“

Warren Buffett über Bargeld

Buffett liebt es, jederzeit genügend Bargeld zu haben. Bei Berkshire Hathaway will Buffett mindestens 20 Mrd. US-Dollar in bar zur Verfügung haben. Er will definitiv nicht voll investiert sein, noch will er sich in schwierigen Zeiten Geld leihen müssen. „Wir wollen nie auf die Freundlichkeit von Fremden zählen, um die Verpflichtungen von morgen zu erfüllen. Wenn ich zur Entscheidung gezwungen werde, werde ich nicht einmal eine Nacht Schlaf gegen die Chance auf zusätzliche Gewinne eintauschen“, sagt Buffett.

Also ist es klug, einen Notfallfonds zu haben. Buffett warnt jedoch davor, Bargeld als Anlage zu behandeln, z. B. durch die Verwendung eines ertragsstarken Sparkontos oder ähnlichem. Aktien sind Investitionen. Bargeld ist es nicht.

Wie Buffett es ausdrückt: „Die eine Sache, die ich dir sagen werde: Die schlechteste Investition, die du haben kannst, ist Bargeld. Alle reden davon, dass nur Bares Wahres ist, und so weiter. Bargeld wird jedoch im Laufe der Zeit immer weniger wert sein. Aber gute Unternehmen werden mit der Zeit mehr wert sein.“

Warren Buffett über Immobilien

Buffett ist ein Fan von Immobilien, sowohl beim Kauf einer persönlichen Wohnung als auch beim Investieren. Buffett hat gesagt, dass die 30-jährige Hypothek eines der vorteilhaftesten finanziellen Instrumente ist, die den Verbrauchern zur Verfügung stehen, und als Investition ist die Immobilie ein produktives Gut, was bedeutet, dass sie zur Erzielung von Renditen verwendet werden kann.

Buffett hat in Ackerland investiert und der Immobilienfonds Store Capital (WKN:A12CRU) befindet sich derzeit im Aktienportfolio von Berkshire.

Warren Buffett über Indexfonds

Wie ich bereits erwähnt habe, liebt Buffett Aktien und ist der Meinung, dass langfristig orientierte Anleger den größten Teil ihres Geldes in diese Anlageklasse investieren sollten. Das bedeutet jedoch nicht unbedingt, dass einzelne Aktien für jeden der richtige Weg sind.

Für die meisten Amerikaner, die nicht die Zeit, das Wissen oder den Wunsch haben, Aktien richtig zu recherchieren und zu bewerten, sind Indexfonds wahrscheinlich die richtige Wahl.

Der Gedanke dahinter ist, dass Indexfonds garantiert genauso gut abschneiden wie der Markt im Laufe der Zeit, der in der Vergangenheit ziemlich stark war. Indexfonds tun das mit minimalem Aufwand für die Anleger. „Mit den verschiedenen Angeboten, die es bei den sehr günstigen Indexfonds gibt – in die du das Geld nicht auf einmal, sondern durchschnittlich in über zehn Jahren investierst –, wirst du es besser machen als 90 % der Menschen, die zur gleichen Zeit in etwas anderes investieren“, sagt Buffett.

Warren Buffett über Kryptowährungen

Um es milde auszudrücken: Buffett ist kein großer Fan von Kryptowährungen wie Bitcoin. Er hat Bitcoin mit Rattengift verglichen und kürzlich seine Kritik erneuert und es als „Spielerei“ bezeichnet. Darüber hinaus stellt Buffett Bitcoin in eine ähnliche Kategorie wie Gold, in dem Sinne, dass es kein produktiver Vermögenswert ist und dass eine Investition darin ausschließlich auf dem Glauben basiert, dass jemand anderes schließlich mehr dafür bezahlen wird.

„In Bezug auf Kryptowährungen im Allgemeinen kann ich mit ziemlicher Sicherheit sagen, dass sie zu einem schlechten Ende kommen werden“, sagte Buffett 2018.

Allerdings rät Buffett den Investoren auch nicht zu Put-Optionen auf Kryptowährungen. Anfang 2018 sagte Buffett: „Wenn ich einen fünfjährigen Put auf jede der Kryptowährungen kaufen könnte, würde ich es gerne tun, aber nur, wenn ich dabei keinen Cent vermissen würde.“

Mit anderen Worten, er ist sich ziemlich sicher, dass der Preis für Kryptowährungen langfristig sinken wird, aber es gibt keine Grenze, wie hoch er in besonders irrationalen Zeiten gehen kann. Während Instrumente wie Bitcoin-Futures es Investoren ermöglichen, Bitcoin effektiv zu shorten, ist es wichtig zu erkennen, dass das Verlustpotenzial unbegrenzt ist.

Das Fazit

Kurz gesagt, Buffett ist kein Fan davon, mehr Geld in der Hand zu haben, als man braucht. Solange du genügend Bargeld hast, um dich im Falle von finanziellen Notfällen zu schützen und die Vorteile von Marktcrashs und Panik zu nutzen, ist der beste Ort für die meisten deiner Vermögenswerte (in langfristiger Perspektive) der Aktienmarkt. Buffett investiert auch nicht gerne in unproduktive Anlagen wie Gold und (vor allem) Bitcoin.

Stattdessen will Buffett den überwiegenden Teil seines Vermögens in Produktivvermögen investieren und rät den Anlegern generell, das ebenfalls zu tun. Bei weniger erfahrenen Anlegern ist er der Meinung, dass Indexfonds der richtige Weg sind, während Aktien die beste Wahl für die Anleger sein können, die Zeit, Wissen und den Wunsch haben, es richtig zu machen.

Dieser Artikel wurde von Matthew Frankel auf Englisch verfasst und am 21.05.2019 auf Fool.com veröffentlicht. Er wurde übersetzt, damit unsere deutschen Leser an der Diskussion teilnehmen können

The Motley Fool besitzt Aktien und empfiehlt Berkshire Hathaway.

Motley Fool Deutschland 2019