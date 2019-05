Was Warren Buffett gerade über Bitcoin gesagt hat

Weitere Suchergebnisse zu "Berkshire Hathaway A":

Warren Buffett ist kein Fan von Bitcoin. Er denkt nicht nur, dass Bitcoin extrem spekulativ ist, sondern er ist kein Fan der meisten Vermögenswerte, die nichts produzieren – deshalb wirst du auch nie Gold im Anlageportfolio von Berkshire Hathaway (WKN:854075) (WKN:A0YJQ2) finden.

Auf der Jahrestagung 2019 von Berkshire Hathaway erneuerte Buffett seine Kritik an Bitcoin und erklärte, warum es kein Vermögenswert ist, in den man aus seiner Sicht investieren sollte.

Was Buffett über Bitcoin und andere Kryptowährungen in der Vergangenheit gesagt hat

Warren Buffett und Berkshire Hathaways Vizepräsident Charlie Munger haben Bitcoin in der Vergangenheit stark kritisiert. Auf der letztjährigen Hauptversammlung nannte Buffett Bitcoin „wahrscheinlich Rattengift im Quadrat“ und sagte auch, er glaube, dass Kryptowährungen für diejenigen, die sie kaufen, kein gutes Ende finden werden. Munger fügte hinzu, dass der Handel mit Kryptowährungen „nur Demenz“ sei.

„In Bezug auf Kryptowährungen im Allgemeinen kann ich mit ziemlicher Sicherheit sagen, dass sie zu einem schlechten Ende führen werden“, sagte Buffett 2018.



Buffetts neueste Bitcoin-Kommentare

Warren Buffetts neueste Bitcoin-Kommentare scheinen noch härter zu sein. In einem Interview vor der Jahresversammlung von Berkshire nannte Buffett Bitcoin „Glücksspiel“ und wies auch darauf hin, dass es in der Bitcoin-Welt viele betrügerische Aktivitäten gegeben hat.

Er bekräftigte auch, dass Bitcoin kein produktives Gut sei. Das heißt, sein Wert basiert ausschließlich auf der Annahme, dass jemand anderes irgendwann bereit sein wird, dafür mehr zu bezahlen. „Es tut nichts. Es ist einfach da. Es ist ungefähr wie eine Muschel und das ist keine Investition für mich“, sagte Buffett.

Buffett verglich Bitcoin mit einem Knopf auf seiner Jacke und sagte: „Ich reiße hier einen Knopf ab. Was ich hier haben werde, ist ein kleines Zeichen … Ich biete es dir für 1.000 US-Dollar an und ich werde sehen, ob ich den Preis bis zum Ende des Tages auf 2.000 US-Dollar erhöhen kann … Aber der Knopf hat nur eine Verwendung und ist sehr begrenzt einsetzbar.“

Mit anderen Worten, Bitcoin hat kaum einen praktischen Nutzen – zumindest vorerst.

Solltest du Bitcoin ganz meiden?

Es ist natürlich nicht zu erwarten, dass Warren Buffett – oder Berkshire Hathaway – in naher Zukunft Bitcoin kaufen wird. Aus Sicht der Anleger hat Buffett sicherlich einige gute Argumente. Es ist wirklich schwierig, sich die Preisentwicklung von Bitcoin in den letzten Jahren anzusehen und ein solides Argument zu finden, dass der Besitz von Bitcoin nicht sehr spekulativ ist. Außerdem hat Buffett eine ziemlich solide Erfolgsbilanz darin, auf irrationale Investmentmärkte hinzuweisen.

Kurz gesagt, obwohl die Investition in Bitcoin aus Buffetts Sicht keine gute Möglichkeit ist, bedeutet das nicht, dass du sie ganz meiden musst. Sei einfach realistisch mit deinen Erwartungen – wenn du 100 US-Dollar auf Rot beim Roulette in einem Casino setzt, weißt du, dass es eine erhebliche Wahrscheinlichkeit gibt, dass du diese 100 US-Dollar verlieren wirst. Hier gilt die gleiche Logik. Die Investoren sollten kein Geld in Bitcoin investieren, das sie nicht bereit sind zu verlieren.

