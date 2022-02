Was Warren Buffett bei Kryptowährungen falsch macht

Die wichtigsten Punkte

Warren Buffett hat gesagt, dass Kryptowährungen grundsätzlich keinen Wert haben und ein böses Ende finden werden.

Trotz Buffetts Behauptungen haben die meisten der großen Kryptowährungen einen oder mehrere klare Anwendungsfälle.

Technologie ist nicht Buffetts Stärke, und er ist keine gute Quelle für Krypto-Investmenttipps.

Warren Buffett hat seine Meinung zu Kryptowährungen im Laufe der Jahre immer wieder deutlich gemacht. Der milliardenschwere Investor sagt, dass er keine Kryptowährungen besitzt und auch nie besitzen wird. Er behauptet, dass Bitcoin (BTC) und andere Kryptowährungen im Grunde keinen Wert haben und dass man sie nur an jemand anderen verkaufen kann.

Es ist unbestritten, dass Buffett einer der erfolgreichsten und angesehensten Investoren aller Zeiten ist. Er weiß sicherlich ein oder zwei Dinge über Investitionen, aber das bedeutet nicht, dass er immer richtig liegt. Vor allem Technologie war noch nie sein Spezialgebiet, das hat er selbst zugegeben. Es ist daher seltsam, dass Buffett so entschieden gegen Kryptowährungen ist, obwohl das nicht sein Fachgebiet ist.

Warren Buffett versteht den Wert von Kryptowährungen nicht

Buffetts größter Kritikpunkt an Kryptowährungen ist, dass sie keinen Wert haben. Das ist einfach nicht wahr. Kryptowährungen mögen unbeständig sein, aber sie haben alle einen Wert, der vom Markt festgelegt wird, wenn sie an Kryptobörsen gekauft und verkauft werden. Nur weil sie digitale Vermögenswerte sind, heißt das nicht, dass sie wertlos sind. Es wäre dumm, das nach einem Jahr zu glauben, in dem Bitcoin alle Aktien geschlagen hat.

Um ins Detail zu gehen: Buffetts Behauptung lautet, dass Kryptowährungen keinen Wert haben, weil sie nichts leisten können. Auch das ist weit von der Wahrheit entfernt. Die meisten erfolgreichen Kryptowährungen haben ein Problem, das sie zu lösen versuchen. Hier sind ein paar prominente Beispiele für wichtige Kryptowährungen und was sie zu bieten haben:

Bitcoin war die erste dezentrale, digitale Währung. Anders als herkömmliche Währungen kann sie ohne eine Zentralbank oder ein Verwaltungsorgan funktionieren. Die Menschen können damit Geld überweisen, ohne den Umweg über Finanzinstitute zu gehen.

Neuere Kryptowährungen haben Bitcoin inzwischen in Bezug auf die technische Leistung überholt. Sie werden jetzt als Wertspeicher und als Absicherung gegen die Inflation verwendet. Man sollte meinen, dass Buffett den Wert darin sieht, da er selbst darauf hingewiesen hat, dass Bargeld langfristig ein schlechter Vermögenswert ist. Ethereum (ETH) hat Smart Contracts für Kryptowährungen eingeführt. Smart Contracts sind im Wesentlichen Programme, die auf einer Blockchain (einem öffentlichen Buch, das die Transaktionen einer Kryptowährung aufzeichnet) geschrieben werden. Sie wurden verwendet, um alle Arten von dezentralen Finanzplattformen (DeFi) zu schaffen, die traditionelle Finanzdienstleistungen ersetzen.

Dezentrale Krypto-Börsen sind ein beliebtes Beispiel für DeFi in Aktion. An diesen Börsen können Nutzer mit Kryptowährungen handeln, Zinsen auf ihre Bestände erhalten und Kredite aufnehmen – und das alles ohne Finanzinstitute. Cardano (ADA) zielt darauf ab, eine Plattform aufzubauen, auf der Entwickler reale Probleme lösen können. Zu diesen Problemen gehören u.a. der fehlende Zugang zu Finanzdienstleistungen und Identitätsnachweisen.

Eine Möglichkeit, wie Cardano die Blockchain-Technologie für einen guten Zweck einsetzen will, ist die Identitätserfassung in Gebieten, in denen es noch keine nationalen Ausweissysteme gibt. Im Jahr 2021 ging Cardano eine Partnerschaft mit dem äthiopischen Bildungsministerium ein, um Schülerdaten auf seiner Blockchain zu speichern. Cardano arbeitet außerdem an einer Partnerschaft mit der äthiopischen Regierung, um ein nationales, blockchainbasiertes Ausweissystem aufzubauen. Solana (SOL) könnte eine der effizientesten Möglichkeiten für Geldtransfers werden. Sie bezeichnet sich selbst als die schnellste Blockchain der Welt. Berichten zufolge kann sie 65.000 Transaktionen pro Sekunde mit Transaktionsgebühren von weniger als einem Penny verarbeiten.

Buffett hat aber auch nicht ganz unrecht. Es gibt viele Kryptowährungen, die eine reine Geldbeschaffungsmaßnahme sind und keinen wirklichen Nutzen haben. Ein Blick auf die vielen Token mit „Elon“, „Doge“ oder „Moon“ im Namen beweist das.

Trotzdem ist es falsch zu sagen, dass Kryptowährungen nichts taugen. Die guten Projekte haben alle ihren Nutzen, und genau in diese kann es sich lohnen, zu investieren.

Buffett und Berkshire haben einige extreme Positionen zu Kryptowährungen eingenommen

Buffett und sein stellvertretender Vorsitzender bei Berkshire Hathaway, Charlie Munger, erwecken nicht den Eindruck, fair und unvoreingenommen gegenüber Kryptowährungen zu sein. Im Jahr 2018 verglich Munger den Krypto-Handel mit Demenz und Buffett nannte Bitcoin „Rattengift zum Quadrat“.

Man sollte meinen, dass diese Worte nur schwer zu übertreffen sind, aber Munger hat es letztes Jahr geschafft. Auf der jährlichen Aktionärsversammlung von Berkshire sagte er, er hasse den Erfolg von Bitcoin. Er behauptete, es sei eine Währung, die Kidnappern und Erpressern nütze. Er sagte sogar, dass sie den Interessen der Zivilisation zuwiderläuft, und das alles mit Buffetts Zustimmung.

Es ist nicht das erste Mal, dass Bitcoin wegen seiner angeblichen Nützlichkeit für Kriminelle kritisiert wird, und es ist eine müde, unbegründete Behauptung.

Es ist ja nicht so, dass Kidnapper, Erpresser und andere Kriminelle keine anderen Optionen gehabt hätten, bevor Bitcoin aufkam. Sie hatten bereits die perfekte finanzielle Option: Bargeld, das völlig anonym ist. Das ist bei Bitcoin nicht der Fall, denn hier werden alle Transaktionen in der Blockchain öffentlich aufgezeichnet.

Die Zahlen zeigen auch, dass Kryptowährungen nicht so kriminell sind, wie viele denken. Laut Chainalysis machten kriminelle Bemühungen 2021 nur 0,15 % der Kryptotransaktionen aus. Das ist weit weniger als bei Fiat-Geld, wo die UNO berichtet, dass die Geldwäsche 2 bis 5 % des weltweiten BIP ausmacht.

Krypto-Ratschläge nicht bei Buffett suchen

Wenn du herausfinden willst, ob Kryptowährungen eine gute Investition sind, gibt es bessere Informationsquellen als Buffett. Seinen Kommentaren nach zu urteilen, scheint er nicht viel über Kryptowährungen zu wissen, aber er lehnt sie trotzdem ab.

Für Investoren, die wirklich wissen wollen, ob sie investieren sollten, ist es am besten, mit einem Leitfaden für Kryptowährungen zu beginnen. Danach kannst du dich über verschiedene Kryptowährungen, wie die oben genannten, informieren, um herauszufinden, welche du magst.

Der Artikel Was Warren Buffett bei Kryptowährungen falsch macht ist zuerst erschienen auf The Motley Fool Deutschland.

The Motley Fool besitzt und empfiehlt Bitcoin.

Dieser Artikel wurde von Lyle Daly auf Englisch verfasst und am 27.01.2022 auf Fool.com veröffentlicht. Er wurde übersetzt, damit unsere deutschen Leser an der Diskussion teilnehmen können.

The Motley Fool besitzt und empfiehlt Berkshire Hathaway (B-Aktien), Bitcoin und Ethereum. The Motley Fool empfiehlt die folgenden Optionen: Long Januar 2023 $200 Calls auf Berkshire Hathaway (B-Aktien), Short Januar 2023 $200 Puts auf Berkshire Hathaway (B-Aktien) und Short Januar 2023 $265 Calls auf Berkshire Hathaway (B-Aktien).

Motley Fool Deutschland 2022