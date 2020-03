Was Starkoch Roland Trettl mit Sheba verbindet: Widerstand ist zwecklos: Genussvolle Momente für Menschen und ihre Haustiere (FOTO)

Vierbeiner haben's gut, denn mit Sheba und Cesar bekommen Katzen und Hunde genaudas genussvolle Futter, das ihnen schmeckt. Bei den Genusswochen der beidenMarken kümmert sich Starkoch Roland Trettl hingegen um den menschlichen Gaumen.Haustier-Besitzer können jetzt ein exklusives Koch-Event mit ihm gewinnen, unterdem Motto: Genuss für dich und mich!"Qualität ist für mich bei jeder Mahlzeit oberstes Gebot", sagt Roland Trettl.Das beweist der charmante Südtiroler seit Jahren: Als Gastgeber macht er bei Voxregelmäßig ein erstes Date zu einem kulinarischen Erlebnis. Geprägt hat ihnunter anderem die Zusammenarbeit mit Jahrhundertkoch Eckart Witzigmann. ObRoland Trettl in den besten Küchen zwischen Südtirol und Thailand Köstlichkeitenzaubert oder im Salzburger Restaurant Ikarus, das unter seiner Führung zu einemPlace to be der besten Köche der Welt wurde: Überall überzeugt er die Menschen.Zudem ist der 48Jährige begeisterter Tierliebhaber. "Haustiere sind für mich,meine Frau Daniela und meinen Sohn Diego Familienmitglieder". Aktuell gehört einHund dazu. Trotzdem ist Roland Trettl auch bekennender Katzenfan. Ihm imponiert,wie sehr die Samtpfoten ihre Mahlzeiten genießen. Das dürfte sich mit den neuenSheba-Produkten 2020 noch mal steigern. Die Verpackung erscheint in einem neuen,eleganten Design, wobei der Inhalt unverändert lecker bleibt. Im Kernsortimentvon Sheba gilt das für die berühmte achteckige Schachtel genauso wie für die85-Gramm-Portionsbeutel. Das Konzept Craft-Collection punktet nach wie vor mitnatürlich aussehenden Stückchen. Einfache Zubereitung und außergewöhnliche,natürliche Fütterungserlebnisse sind in jedem Fall garantiert. Und das mitabsolutem Premium-Charakter. Genuss garantiert Roland Trettl auch beimexklusiven Koch-Event für Haustier-Besitzer, das jetzt zu gewinnen ist.Dafür einfach Sheba- oder Cesar-Produkte im Wert von mindestens fünf Eurokaufen, den Kassenbon auf www.sheba.de oder www.meincesar.de hochladen und mitetwas Glück zwei von 20 Plätzen bei diesem wirklich einmaligen Event gewinnen.Was dabei im Mittelpunkt steht? Natürlich Roland Trettls Motto, das für dieKatze genauso wie für ihren Lieblingsmenschen gilt: "Genuss ist mein Leben - undmein Antrieb".Pressekontakt:adam brand activations GmbHMulackstraße 1110119 BerlinTelefon: +49 30 56588873Fax: +49 30 56588974Email: kontakt@ecksteinpr.deWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/141581/4536261OTS: Mars GmbHOriginal-Content von: Mars GmbH, übermittelt durch news aktuell