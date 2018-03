Was Sie von Steve Jobs lernen können …

Den Namen Steve Jobs haben Sie sicherlich schon gehört. Der leider viel zu früh verstorbene Apple-Gründer ist eine Ikone in der Wirtschaftswelt und für viele Menschen ein Vorbild. Auch ich habe mich intensiv mit Steve Jobs und seinem Leben beschäftigt. Dabei ist mir ein zentrales Element aufgefallen. Er lebte nach der Maxime „Follow your purpose“ – übersetzt also „Folge deinem Ziel“. ... Mehr lesen…

Ein Beitrag von awp Finanznachrichten