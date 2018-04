Was Sie über US-Aktien wissen sollten

Anleger, die sich mit US Aktien beschäftigen, werden bei diesem Thema sicher zuerst an den bekannten Index DJIA denken, der in Europa nur kurz als Dow-Jones-Index bezeichnet wird, in voller Bezeichnung aber den Namen Dow Jones Industrial Average trägt. Dabei ist dieser Index der älteste in den USA, denn er wurde bereits im Jahre 1884 durch die Gründer des Wall ... Mehr lesen…

Ein Beitrag von Robert Sasse.