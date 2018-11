Was die Rückkäufe von Warren Buffetts Berkshire für die Investoren bedeuten

Weitere Suchergebnisse zu "Berkshire Hathaway B":

Warren Buffett ist einer der bekanntesten Investoren aller Zeiten, und selbst mit 88 Jahren ist er als CEO von Berkshire Hathaway (WKN:A0YJQ2) immer noch vorne mit dabei. Da er sein Vermögen damit verdient hat, Aktien sehr genau auszuwählen, versteht Buffett die Notwendigkeit, beim Investieren, Werte zu schaffen. Er hat oft nach Möglichkeiten Ausschau gehalten, unterbewertete Unternehmen zu günstigen Preisen zu finden.

Buffett ist oft gegen den Strom geschwommen, und ein Bereich, in dem Berkshire sich dem Mainstream widersetzt hat, ist der Rückkauf von Aktien. Trotz des explosionsartigen Wachstums der Aktienrückkäufe auf dem gesamten Markt hat Buffett das weitgehend vermieden. Die Abkehr von dieser Maxime war die wichtigste Neuigkeit in Berkshires Quartalsbericht für Q3, den das Unternehmen vergangenes Wochenende veröffentlichte. Das könnte für den Versicherungsriesen nämlich zu einem großen Strategiewechsel führen.

Berkshires Aktienrückkäufe

Berkshire Hathaway hat in der Vergangenheit nicht viele Rückkäufe getätigt. Bereits im Jahr 2000, als die Aktien des Unternehmens eine längere Underperformance durchlaufen hatten, hat Buffett das Thema im jährlichen Aktionärsbrief angesprochen. Obwohl er anerkennt, dass Rückkäufe zu diesem Zeitpunkt in waren, sagte er, dass sie in erster Linie dazu dienen, den Kurs einer Aktie zu erhöhen. Buffett sah es so: „Der Aktionär, der sich heute für den Verkauf entscheidet, profitiert natürlich von jedem Käufer, unabhängig von seiner Herkunft oder seinen Motiven. Der bestehende Aktionär wird jedoch durch Rückkäufe über dem inneren Wert bestraft. Einen Dollar für 1,10 US-Dollar zu kaufen ist für die, die dabei bleiben, kein gutes Geschäft.“ Doch das Orakel von Omaha räumte ein, dass es manchmal ein Fehler war, keine Rückkäufe getätigt zu haben. So eröffnete er den Aktionären die Möglichkeit, sich direkt an Berkshire zu wenden, wenn sie ein Angebot machen wollten.

Im September 2011 startetet Berkshire dann sein Rückkaufprogramm. In einer Pressemitteilung (PDF auf Englisch) hat Berkshire für den Rückkauf von Aktien eine Grenze von 10 % über dem Buchwert festgelegt. Das Unternehmen sagte auch, dass man immer mindestens 20 Mrd. US-Dollar in liquiden Mitteln bereithalten würde, um andere strategische Optionen in Betracht zu ziehen, was im Wesentlichen die Präferenz des Unternehmens für traditionelle Investitionen und Übernahmen gegenüber Rückkäufen eigener Aktien bestätigt.

Buffett nahm dann etwas mehr als ein Jahr später eine Änderung dieser Regel vor. Aus dem Nachlass eines bedeutenden Aktionärs sollte ein großes Paket an Aktien verkauft werden, und Berkshire schlug zu. Das Unternehmen kaufte für 1,2 Mrd. US-Dollar 9.200 „A“-Aktien zum etwa 1,2-fachen Buchwert zurück. Die Pressemitteilung von Berkshire (PDF auf Englisch) bestätigte die Anhebung des Limits auf 20 % über dem Buchwert.

Was Berkshire getan hat

Vor drei Monaten hat Berkshire seine Rückkaufpolitik grundlegend geändert. Anstatt genaue Kriterien anzugeben, gab Berkshire Buffett und seinem Team stattdessen das Recht, Rückkäufe zu tätigen, wenn sie glauben, dass die Aktien unter ihrem inneren Wert liegen. Das ermöglichte eine viel liberalere Art von Rückkäufen, aber es erforderte keine sofortige Offenlegung.

Erst bei der Veröffentlichung der Finanzergebnisse am vergangenen Wochenende haben wir herausgefunden, was die Änderung eigentlich bedeutet. Berkshire kaufte im dritten Quartal für mehr als 925 Mio. US-Dollar Aktien zurück — alles in zweieinhalb Wochen Mitte August. Mehr als 90 % der Rückkäufe betrafen Klasse-B-Aktien, wobei das Unternehmen durchschnittlich 207,09 US-Dollar pro Aktie dafür zahlte. Das lag über dem Kurs, mit dem die Aktien unmittelbar vor Berkshires Veröffentlichung des Quartalsberichts geschlossen hatten. Diese Bestätigung, dass 207 US-Dollar pro Aktie weniger als Buffetts Einschätzung des inneren Wertes war, ließ die Berkshire-Aktien nach der Veröffentlichung des Quartalsberichts durch die Decke gehen.

Was es für die Investoren bedeutet

Einige Aktionäre sehen die Rückkaufsermächtigung als „Buffett Put“ und sind der Meinung, dass die Aktie einen bestimmten Wert nie unterschreiten könnte, da Rückkäufe sie sonst wieder nach oben bringen würden. Es ist wichtig zu beachten, dass Buffett dieser Einschätzung mit ziemlicher Sicherheit nicht zustimmen würde, da es insbesondere nicht seine Absicht ist, den Aktienkurs von Berkshire zu erhöhen.

Mit mehr als 100 Mrd. US-Dollar in bar in der Bilanz hatte Berkshire jedoch Schwierigkeiten, gute Investitionsmöglichkeiten zu finden. In einem Umfeld, in dem überbewertete Wertpapiere die Regel sind, könnte der Rückkauf von Aktien für Buffett der beste Weg sein, um sein Kapital einzusetzen — es sei denn, bullische Aktionäre treiben den Kurs von Berkshire so hoch, dass diese Rückkäufe auch keinen Sinn mehr machen.

The Motley Fool empfiehlt Aktien von Berkshire Hathaway (B-Aktien).

Dieser Artikel wurde von Dan Caplinger auf Englisch verfasst und am 11.11.2018 auf Fool.com veröffentlicht. Er wurde übersetzt, damit unsere deutschen Leser an der Diskussion teilnehmen können.