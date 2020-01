"Was die Pflege dringend braucht" / bpa-Präsident Meurer lobt pflegepolitische Forderungen des Bundestagsabgeordneten Roy Kühne

Berlin (ots) - "Da hat sich wirklich jemand Gedanken darüber gemacht, was diePflege dringend braucht. Ein umfassender Blick auf die Altenpflege mitzielgenauer Analyse und hilfreichen Lösungsvorschlägen." So kommentiert BerndMeurer, Präsident des Bundesverbandes privater Anbieter sozialer Dienste e.V.(bpa), die heute veröffentlichten pflegepolitischen Forderungen desBundestagsabgeordneten Roy Kühne."Egal, ob es um die Verbesserung der öffentlichen Wahrnehmung der Wertigkeit derPflege, die Digitalisierung, den Bürokratieabbau, die erweiterte Einbindung derPflege in die Versorgung oder ihre künftige Finanzierung geht - die großenThemen der Pflege sind alle in diesem Papier enthalten", lobt Meurer. Angesichtswachsender Versorgungslücken sowohl bei der Suche nach einem ambulantenPflegedienst als auch nach Hilfe im Pflegeheim sei dies ein passendes Signal ausder Politik.Der bpa-Präsident fordert die Bundesregierung auf, die Vorschläge in dem Papieraufzugreifen. So sei etwa die Idee einer zentralen Anlaufstelle mit einertelefonischen Pflegehotline die richtige Antwort darauf, dass viele Angehörigekeinen Pflegedienst oder kein Pflegeheim für ihr pflegebedürftigesFamilienmitglied finden. Es sei notwendig, dass Versorgungslücken dort deutlichwerden, wo die Sicherstellung angesiedelt ist, nämlich bei den Ländern und denPflegekassen.Und wie für Ärzte müsse für Pflegeeinrichtungen ein Zugriff auf dieelektronische Patientenakte möglich werden. Der bpa begrüßt auch, dassVerordnungsmöglichkeiten für Pflegekräfte vorgeschlagen werden. Meurer: "Daserkennt die pflegerische Wirklichkeit an und macht den Pflegeberuf attraktiver."Mehr finanzielle Mittel in die Ausbildung von Pflegefachkräften im Ausland zuinvestieren und Visa- und Anerkennungsverfahren digital abzuwickeln, seienebenfalls richtige Schritte.Überfällig ist die Umsetzung des Vorschlags, "die Ungleichbehandlung derHeimbewohner bei der Finanzierung der medizinischen Behandlungspflege zubeenden. Die Finanzierung durch die Krankenversicherung entlastet Heimbewohnerdirekt und spürbar", sagt der bpa-Präsident.Der Bundesverband privater Anbieter sozialer Dienste e. V. (bpa) bildet mit mehrals 11.000 aktiven Mitgliedseinrichtungen die größte Interessenvertretungprivater Anbieter sozialer Dienstleistungen in Deutschland. Einrichtungen derambulanten und (teil-)stationären Pflege, der Behindertenhilfe und der Kinder-und Jugendhilfe in privater Trägerschaft sind im bpa organisiert. Die Mitgliederdes bpa tragen die Verantwortung für rund 335.000 Arbeitsplätze und circa 25.000Ausbildungsplätze (siehe www.youngpropflege.de oder auchwww.facebook.com/Youngpropflege). Die Investitionen in die pflegerischeInfrastruktur liegen bei etwa 26,6 Milliarden Euro.Pressekontakt:Für Rückfragen: Uwe Dolderer, Leiter bpa-Verbandskommunikation, Tel.:030/30 87 88 60, www.bpa.deWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/17920/4494044OTS: bpa - Bundesverband privater Anbieter sozialer Dienste e.V.Original-Content von: bpa - Bundesverband privater Anbieter sozialer Dienste e.V., übermittelt durch news aktuell