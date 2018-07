Was Passagiere wollen - Flughafenverband ADV präsentiert Ergebnisse der jüngsten Fluggastbefragung im Airport Travel Survey 2018

Berlin (ots) - 2017 wurden in den Terminals der deutschenFlughäfen mehr als 162.000 Passagiere aus der ganzen Welt inpersönlichen Interviews befragt. Der Airport Travel Survey 2018 weistdie wichtigsten Ergebnisse aus und stellt interessante Vergleichezwischen 2017 und 2014 her. Das Resultat zeigt: Egal, ob Jung oderAlt, Geschäfts- oder Privat-reisende, Einsteiger oder Umsteiger,Deutschland-, Europa- oder Interkontinentalreisende - Fliegen bleibtattraktiv und erfreut sich einer steigenden Nachfrage.Luftverkehr wächst auf breiter Basis - deutsche Flughäfen sindbeliebtDie Nachfrage nach Luftverkehr steigt. Wurden im Jahr 2014 rund103,8 Mio. abfliegende Passagiere von deutschen Flughäfen gezählt,waren es 2017 etwa 117,1 Mio. Deutsche Flughäfen werden immerbeliebter und sowohl von Einsteigern als auch Umsteigern immerhäufiger genutzt. Im Vergleichszeitraum 2017/2014 lässt sich eineSteigerung von +13 % erkennen. Auch die Zahl der Einsteiger ausbenachbarten Ländern, die ihre Reise von deutschen Flughäfen ausstarten, hat zugenommen. Die deutlichsten Steigerungen gegenüber 2014sind vor allem aus Tschechien (+90 %) und Polen (+53 %) zuverzeichnen.Beruflich oder privat - das Interesse am Fliegen steigt weiterKlar zeigt sich: Fliegen ist für alle da und branchen- bzw.altersunabhängig. Gegenüber 2014 weisen die Steigerungsraten derabfliegenden Passagiere von deutschen Flughäfen zu 2017 beiUrlaubsreisen ein Plus von +15 %, bei Privatreisen von +20 % undGeschäftsreisen von +4 % auf. Dabei bleibt Spanien das beliebtesteUrlaubsziel. Beim Businessziel steht Großbritannien (Deutschlandnicht inbegriffen) an erster Stelle.Steigende Nachfrage bei europäischen Destinationen und Zielen inNahost und AsienEin kräftiger Passagieranstieg im Luftverkehr zeigt sich in denstark wachsenden Verkehren nach Nahost (2017/2014: +31%), Asien(2017/2014: +19 %) und Europa (2017/2014: +16 %).Deutschland bleibt attraktives ReiselandDie Beliebtheit von deutschen Städten und Regionen wird vor allemdurch einen starken Incomingverkehr deutlich. Hier gab es von 2014 zu2017 eine Steigerung von +20 %. Besonders bei den Briten istDeutschland als Reiseziel sehr beliebt. Im Ranking derTop-15-Deutschlandziele für internationale Fluggäste weist Berlin denhöchsten Anteil auf. Zudem ist Deutschland im globalenLuftverkehrsnetz ein stark nachgefragter Umsteigepunkt für dieFlugreisenden.Anreise zum Flughafen - Nutzung von ÖPNV im TrendDie Auswertung der Fluggastbefragung hat ergeben, dass immer mehrMenschen für ihre Anreise zum Flughafen auf den ÖPNV setzen. DerAnteil der mit dem Pkw und Taxi anreisenden Fluggäste ist dagegenrückläufig.Mobilität ohne Luftverkehr nicht vorstellbarNeben internationalen Flugreisen bleibt der innerdeutscheLuftverkehr ein unverzichtbares Segment für die Mobilität derReisenden. Sie wollen eine sichere, unkomplizierte und bezahlbareAnbindung an Wirtschaftszentren und Tourismusregionen. "Dafür isteine nutzenorientierte Verflechtung von nationaler undinternationaler Luftverkehrsanbindung unabdingbar. Unnötige Barrierensind abzubauen. Das betrifft eine liberale Entwicklung derLuftverkehrsrechte ebenso wie einen bedarfsgerechten Flughafenausbaumit wettbewerbsfähigen Betriebszeiten sowie die Abschaffung derLuftverkehrsteuer und eine Absenkung der Luftsicherheitskosten.", sodas Fazit von Ralph Beisel, Hauptgeschäftsführer desFlughafenverbandes ADV.Zur ADV-Fluggastbefragung - Airport Travel SurveyInitiiert und begleitet werden die im Abstand von drei Jahrenstattfindenden Befragungen durch den Flughafenverband ADV im engenSchulterschluss mit seinen Mitgliedsflughäfen und demMarkforschungsinstitut IFAK. Alle Auswertungen dieser Umfrage sindunter dem nachstehenden Link abrufbar:http://www.adv.aero/service/downloadbibliothek/.Für empirische Zwecke können umfassende Datensätze gegen Entgeltüber den Flughafenverband ADV bezogen werden.Pressekontakt:Isabelle B. PoldersFachbereichsleitung Verbandskommunikation I ADV-PressesprecherinTel.: 030-310 118-14Mobil: 0173-2957 558polders@adv.aeroOriginal-Content von: ADV Deutsche Verkehrsflughäfen, übermittelt durch news aktuell