Was den Osten anders macht (FOTO)

Leipzig (ots) -Die Landtagswahlen in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen zeigen deutlich: DerOsten tickt anders und wählt anders. Dabei war 1990, als die Einheit kam, dieFreude groß und die Hoffnungen waren es auch. Im Osten sollte es schnell so wieim Westen werden. Heute wissen wir: Der Osten ist noch immer anders. DieDokumentation "Wer beherrscht Deutschland? Was den Osten anders macht" am 31.Oktober um 20.15 Uhr im MDR- Fernsehen fragt nach.Wer hat die Macht - und wer fühlt sich machtlos? Wer bestimmt die Geschickeeiner Stadt stärker: der gewählte Bürgermeister oder der einflussreicheUnternehmer, der mit der Verlagerung von Arbeitsplätzen droht, wenn die Stadtseine Forderungen nicht erfüllt? Kann eine Bürgerinitiative sich gegen einenscheinbar übermächtigen Konzern wehren?Trotz vielerorts moderner Infrastruktur und sanierter Städte liegen die Problemeauf der Hand - zum Beispiel in Weißwasser: Bis vor wenigen Jahren war das einewohlhabende Kreisstadt. Die Braunkohle sorgte für sprudelnde Steuereinnahmen.Als sich der schwedische Energieriese Vattenfall zurückzieht, folgt dasErwachen.Weißwasser ist nur ein Beispiel für die schwierigen Strukturprozesse im Osten.Gerade hier haben Proteste und Bürgerversammlungen abseits der etabliertenParteien Konjunktur. Große Teile der Bevölkerung fühlen sich nicht mehr vonden etablierten Parteien vertreten. Darüber hinaus sind Spitzenpositionen inPolitik und Wirtschaft überproportional westdeutsch besetzt. Wenn es Ostdeutschein Führungspositionen geschafft haben, dann sind das meist Frauen - auch das einostdeutsches Phänomen. Eines, wovon der Westen profitiert.Die Dokumentation schafft ein tiefgreifendes Bild der derzeitigengesellschaftlichen Situation und zeigt ein in seinem politischenSelbstverständnis verunsichertes Land.