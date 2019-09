Was Norwegen auf der Buchmesse zeigen will

Weitere Suchergebnisse zu "Axel Springer":

OSLO/FRANKFURT (dpa-AFX) - "Der Traum in uns" hat Norwegen seinen Gastland-Auftritt überschrieben.



Es ist einem der bekanntesten Texte Norwegens entlehnt: "Das ist der Traum, den wir tragen, dass etwas Wunderbares geschieht" beginnt Olav H. Hauges Gedicht. Etwas Wunderbares will das Land auch als Ehrengast der Frankfurter Buchmesse (16. bis 20. Oktober) geschehen lassen.

Wunderlich genug: Kronprinzessin Mette-Marit reist mit einem "Literaturzug" quer durch Deutschland. An einer Station steigen Schulkinder zu, an einer anderen norwegische Schriftsteller. Zur Eröffnung am 15. Oktober soll der Zug in Frankfurt eintreffen.

Als Eröffnungsredner wurde der derzeit bekannteste und erfolgreichste Schriftsteller des Landes verpflichtet: Karl Ove Knausgård. Nicht minder spannend ist die zweite Rednerin, Erika Fatland. Die junge Frau spricht acht Sprachen, für ihre literarischen Reportagen reiste sie zum Beispiel einmal komplett um Russland herum.

100 norwegische Schriftsteller reisen anlässlich der Buchmesse nach Deutschland, darunter Schwergewichte wie Krimiautor Jo Nesbø, Maja Lunde ("Die Geschichte der Bienen") und Jostein Gaarder ("Sophies Welt"). Tomas Espedal, Karin Fossum, Roy Jacobsen, Lars Mytting, Per Petterson, Maria Parr, Simon Stranger - die Liste ist lang.

Halldór Gudmundsson hat bereits den Ehrengast-Auftritt Islands organisiert und damit 2011 die Herzen der Buchmessenbesucher erobert. Jetzt ist der Isländer für Norwegen im Einsatz. "Wir wollen unsere Geschichten, unsere Stimmen teilen und die Lust am Lesen befeuern", sagt Gudmundsson. "Und wir wollen für die Meinungsfreiheit kämpfen."/DP/jha/