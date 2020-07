Washington, D.c. (ots/PRNewswire) - Das Kazarian Center for Public Financial Management (KCPFM) startete heute eine Bildungskampagne mit dem Titel "What New Zealand's Extraordinary Financial Track Record Can Teach the World: 6 Numbers to Know" (auf Deutsch etwa: "Was Neuseelands außergewöhnlicher finanzieller Leistungsausweis der Welt lehren kann: Sechs Zahlen, die man kennen muss") Neuseelands außergewöhnlicher finanzieller Leistungsausweis kann der Welt lehren, wie eine solide finanzielle Sicherheit und größerer Wohlstand für alle Menschen erreicht werden können.Die öffentliche Bildungskampagne wird zwischen Juli 2020 und Juli 2021 eine Milliarde Beiträge in verschiedenen Medien finanzieren. Über 20 digitale Medien sind Teil der Kampagne, darunter Barron's, BBC, Bloomberg, Der Spiegel, Financial News, FT, Handelsblatt, National Business Review (NZ), NYT, NZ Herald, Politico, Times (UK) und WSJ. Die Bildung der Öffentlichkeit und anderer wichtiger Stakeholder darüber, wie die öffentliche Finanzverwaltung verbessert werden kann, ist eine Kernaufgabe und Kernkompetenz von KCPFM.Der außerordentliche finanzielle Leistungsausweis der neuseeländischen Regierung ist ein Zeichen der Anerkennung sowohl für die Bürgerinnen und Bürger des Landes als auch für seine weltweit führende Kultur im Bereich der öffentlichen Finanzverwaltung. Gleichzeitig hat Neuseeland bei den anerkanntesten Indikatoren in Bezug auf die Qualität von Institutionen und die Lebensqualität Spitzenwerte erreicht.Im Rahmen der öffentlichen Bildungskampagne werden Neuseeland und fünf Länder mit einem AAA-Rating anhand von drei der wichtigsten finanziellen Leistungsindikatoren der Regierung der letzten neun Jahren (2011 bis 2019) miteinander verglichen. Nachfolgend die sechs Zahlen, die man kennen muss:- Indikator 1 : Das Vermögen der Bürgerinnen und Bürger von Neuseeland (CW1) erhöhte sich um USD 8.000 pro Person und das der AAA-Länder sank durchschnittlich um USD 8.000 . - Indikator 2 : Das gesamte Nettovermögen der neuseeländischen Regierung erhöhte sich um USD 5.000 pro Person und das der AAA-Länder sank um durchschnittlich USD 4.000 . - Indikator 3 : Das gesamte Nettovermögen der neuseeländischen Regierung in Prozent des BIP stieg um 10 Prozentpunkte , und das der AAA-Länder sank um durchschnittlich 5 Prozentpunkte .Neuseeland verbindet einen außerordentlichen finanziellen Leistungsausweis im Bereich der Staatsfinanzen mit einer erstklassigen Leistung bei den wichtigsten Governance-Indikatoren der Weltbank in Bezug auf die institutionelle Stärke und rangiert deutlich besser als der Durchschnitt der Staaten mit gleicher oder höherer Bonitätsbewertung. Darüber hinaus rangiert Neuseeland weltweit an siebter Stelle im Legatum Prosperity Index, der unter anderem Bildung, Gesundheit, persönliches Wohlbefinden und Lebensqualität berücksichtigt."Indem wir im Rahmen von einer Milliarde Beiträge in den Medien erklären, wie die öffentliche Finanzverwaltung funktioniert, erhöhen wir den Wohlstand von allen", erklärte Paul B. Kazarian vom KCPFM.Weitere Informationen darüber, wie die Erkenntnisse aus Neuseeland die öffentliche Finanzverwaltung verbessern können, finden Sie unter kazarianfoundation.org/NZPFM (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2849625-1&h=10 68520522&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2849625-1 %26h%3D3403750620%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.kazarianfoundation.org%252FNZPFM %26a%3Dkazarianfoundation.org%252FNZPFM&a=kazarianfoundation.org%2FNZPFM) , wo auch zusätzliche Informationen und FAQ aufgeführt sind. Siehe auch die Diavorträge über den neuseeländischen "Public Finance Act at 30: Lessons, Achievements and Future Directions" auf der https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o= 2849625-1&h=145567587&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26 o%3D2849625-1%26h%3D3911667827%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.victoria.ac.nz%252F sacl%252Fabout%252Fevents%252Fpublic-finance-act-at-30%26a%3Dwebsite&a=Website der Konferenz, insbesondere die Präsentationen von Ian Ball, Ruth Richardson, Ken Warren, Struan Little und Paul B. Kazarian.KCPFM ist eine Initiative der Charles & Agnes Kazarian Foundation (Kazarian Foundation), einer philanthropischen Tochtergesellschaft von Japonica Partners. Die Kernaufgabe und Kernkompetenz der Kazarian Foundation besteht in der Verbesserung der öffentlichen Finanzverwaltung und der finanziellen Allgemeinbildung. Die Kazarian Foundation versucht, sowohl die Bürgerinnen und Bürger als auch die wichtigsten Stakeholder durch Konferenzen, Präsentationen, Mitteilungen, Artikel, Master Classes und White Papers über die Bedeutung der öffentlichen Finanzverwaltung und finanziellen Allgemeinbildung aufzuklären. Lehrmaterial zur öffentlichen Finanzverwaltung finden Sie unter https://c212.net /c/link/?t=0&l=de&o=2849625-1&h=427509939&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F %3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2849625-1%26h%3D3229991544%26u%3Dhttp%253A%252F%252Fwww. kazarianfoundation.org%252F%26a%3Dkazarianfoundation.org&a=kazarianfoundation.or g .