Was Museumsmacher und Theaterschaffende voneinander lernen können - interdisziplinärer Austausch im neu geschaffenen Immersive Showroom (FOTO)

Berlin (ots) -Ob weltberühmte Kunstschätze wie die Büste der Königin Nofreteteim Neuen Museum oder Street Art im Urban Nation Museum for UrbanContemporary Art - mit mehr als 175 Museen gehört Berlin zu denwichtigsten kulturellen Standorten weltweit. Allein die Museumsinsel,UNESCO Weltkulturerbe und Europas größter Museumskomplex, locktjährlich über 3,5 Millionen Besucherinnen und Besucher an. "DieKultur ist in Berlin ein wichtiger Wirtschaftsfaktor. Mit derStage|Set|Scenery wollen wir den zahlreichen Kulturschaffenden in derStadt eine Plattform zur Inspiration, zur Weiterbildung und zuminterdisziplinären Austausch bieten", sagt Dr. Christian Göke,Vorsitzender der Geschäftsführung der Messe Berlin.Stage|Set|Scenery-Projektleiterin Patricia Pohle ergänzt: "Ähnlichwie im Theater oder beim Film spielen auch in Museen zunehmend neueTechnologien wie Virtual und Augmented Reality eine große Rolle.Daher haben wir für Museums- und Ausstellungsmacher einanspruchsvolles Programm zusammengestellt und geben im neugeschaffenen Immersive Showroom einen interdisziplinären Überblicküber die allerneuesten Technologien."Immersive Showroom mit neuen Technologien für Museen undKulturinstitutionenAm 20. Juni, dem dritten Messetag, widmet sich der ImmersiveShowroom den Möglichkeiten und Herausforderungen innovativerExperience Technology in Museen und innerhalb von Ausstellungen. Aufdem Programm stehen Impulsbeiträge internationaler Experten, die u.a.folgenden Fragen nachgehen: "Wie vermittelt man Inhalte erfolgreichdurch Virtual und Augmented Reality?", "Mit welchen Technologien undFormaten können Museen ihre Inhalte und Exponate Menschen mit undohne Einschränkungen uneingeschränkt zugänglich machen?" und "Wiekann künstliche Intelligenz (KI) Museen dabei unterstützen, ihreInhalte und Botschaften zielgerichteter zu vermitteln?". Dabeibeinhalten die Impulse der Museumsmacher, Agenturen und Hochschulenviele Projekte und Formate, die mit unterschiedlichen Museen undKulturinstitutionen realisiert wurden.Weitere AngeboteZahlreiche Aussteller aus dem Bereich Museums- undAusstellungstechnik präsentieren vor Ort ihre neuesten Technologienund Services - von Konzeption und Szenografie über Klima- undMesstechnik bis hin zu Stellwänden und Lichttechnik. Am zweitenMessetag können die Fachbesucherinnen und -besucher an einemgeführten Messerundgang teilnehmen, der sie direkt an die Messeständeund zu den richtigen Ansprechpartnern führt.Weitere Informationen zur Stage|Set|Scenery 2019 finden Sie unterwww.stage-set-scenery.de.Pressekontakt:Britta WoltersPR ManagerT: +4930 3038-2279britta.wolters@messe-berlin.deOriginal-Content von: Messe Berlin GmbH, übermittelt durch news aktuell