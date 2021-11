Was das Metaverse von Facebook für die Kryptowährungen bedeutet

Wichtige Punkte

Facebook hat sich kürzlich in Meta Platforms umbenannt, um seinen neuen Fokus auf den Aufbau des Metaverse zu signalisieren.

Meta Platforms hat auch Kryptowährungsprojekte wie Diem und das kürzlich gestartete Pilotprogramm für die Novi-Brieftasche in Arbeit.

Das Metaversum (oder Metaversen) könnte den Bedarf an digitalen Währungen wie Kryptowährungen erhöhen.

Die Idee des Metaverse ist schon seit Jahren im Kommen, aber die Entscheidung von Facebook, sich in Meta Platforms (WKN:A1JWVX) umzubenennen, hat das Konzept in das Bewusstsein des Mainstreams katapultiert. Alle Medien sprechen über das Metaversum und darüber, wie es unser Leben für immer verändern könnte.

Aber das Metaverse – diese Idee einer digitalen Welt, die das Internet selbst verkörpert und über ein Virtual-Reality-Headset zugänglich ist – geht weit über Videospiele und gemeinsame Erlebnisse im Internet hinaus. Meta Platforms hat auch Pläne für Kryptowährungen in Arbeit, denn die weitere Verankerung der digitalen Welt im Alltag wird auch die Bedeutung von Kauf und Besitz neu definieren.

Facebook benennt sich um, genau wie sein Krypto-Projekt

Diese Veränderung des Namens von Facebook in Meta Platforms ist nur das jüngste Zeichen dafür, dass das Unternehmen weitaus mehr anstrebt, als ein riesiges Social Media-Imperium mit Milliarden von Nutzern zu betreiben. Seit einigen Jahren arbeitet das Unternehmen an seiner eigenen Blockchain und Kryptowährung, die zunächst unter dem Namen Libra bekannt war, später aber nach einer Prüfung durch die Regulierungsbehörden in Diem umbenannt wurde. Diem ist nach wie vor in der Warteschleife, da es in den USA noch keine Zulassung als digitale Zahlungsplattform erhalten hat.

Was hat das mit Meta Platforms zu tun? Kryptowährungen und das Metaverse haben mehr miteinander zu tun, als vielen bewusst ist. Der Begriff Metaverse geht auf das Science-Fiction-Buch Snow Crash von Neal Stephenson aus dem Jahr 1992 zurück. Und als das Internet wuchs, war eine Währung für den Austausch digitaler Werte die ursprüngliche Idee hinter Bitcoin (WKN:BTCEUR). Der Anstieg von Bitcoin hat Tausende von anderen „Altcoins“ und Blockchain-Netzwerken hervorgebracht, von denen viele versuchen, verschiedene Probleme der digitalen Wirtschaft zu lösen.

Blockchain-Entwickler haben die Idee des Metaversums schon früh aufgegriffen. Da die tägliche Nutzung digitaler Werkzeuge und Unterhaltungsangebote zunimmt, werden mit der Zeit auch die Eigentumsrechte an digitalen Gütern steigen.

Aber wie garantierst du die Rechte an einem virtuellen Gegenstand – wie einem Kunstwerk, einem Musikstück oder einem Videospiel? Und was ist mit den digitalen Versionen von persönlichen Gegenständen wie Kleidung und Accessoires? Hier kommt die Blockchain-Technologie ins Spiel.

Eine erste Anwendung für NFTs, die auf einer Blockchain basieren, war die digitale Kunst, aber sie könnte auch die Grundlage des Metaversums selbst werden, um sicherzustellen, dass die virtuellen Dinge, die du in deinem digitalen Leben besitzt, nicht gestohlen werden.

Das ist ein ziemlich radikaler Gedanke, aber die Idee wurde von Stephen Spielbergs Verfilmung des Romans Ready Player One von Ernest Cline grob umrissen und visualisiert. Und deshalb sind Facebooks Metaversum und die Kryptowährung Diem so wichtig. Das Unternehmen baut nicht nur eine gemeinsame virtuelle Welt auf, in der Menschen zusammenkommen, interagieren und Geschäfte machen können, sondern auch einen finanziellen Rahmen, in dem die Nutzer ihre digitalen Gegenstände kaufen und aufbewahren können.

Das Metaverse könnte den Weg für eine dezentrale digitale Währung ebnen

Das Metaverse und die Kryptowährungen stehen allerdings noch ganz am Anfang. In diesem Zusammenhang sagte der CEO von Meta Platforms, Mark Zuckerberg, auf der Telefonkonferenz zum dritten Quartal 2021, dass die tatsächlichen Finanzergebnisse für das Metaverse (und wahrscheinlich auch für das damit verbundene Krypto-Projekt) erst viel später in diesem Jahrzehnt aussagekräftig sein werden.

Aber das Projekt ist bereits in der Erprobungsphase. Während Diem (und sein Bankpartner Silvergate Capital (WKN:A2PCBX)) noch in den Startlöchern stehen, hat Meta Platforms vor kurzem ein Krypto-Wallet-Projekt namens Novi gestartet (das überraschenderweise ebenfalls umbenannt wurde und früher unter dem Namen Calibra bekannt war).

Das digitale Wallet-Pilotprogramm nutzt den Stablecoin Paxos (CRYPTO:PAX) und arbeitet mit Coinbase Global (WKN:A2QP7J) zusammen, um einer kleinen Gruppe von Nutzern in den USA und Guatemala grenzüberschreitende Peer-to-Peer-Überweisungen (sogenannte Remittances) zu ermöglichen. Die Überweisungsbranche wickelt jährlich Hunderte von Milliarden US-Dollar ab und ist hochprofitabel. Novi hofft, den Geldtransfer zwischen Familienmitgliedern zu beschleunigen und gleichzeitig Kosten zu sparen. Im Moment ist die Nutzung von Novi noch kostenlos.

Im Grunde genommen befinden wir uns in der frühen Experimentierphase für Kryptos und das Metaverse. Novi ist nur ein solches Experiment des Unternehmens, das früher als Facebook bekannt war. Aber wenn Meta Platforms seine Ziele erreicht, könnte bis Ende der 2020er Jahre eine der solidesten Computerplattformen entstehen, die Videospiele und Apps, ein Zahlungs- und Vermögenssicherheitssystem und die gesamte unterstützende Infrastruktur dahinter umfasst. Ein Flickenteppich aus anderen interoperablen Blockchains (wie Ethereum), Apps (wie die von Unity Software) und Infrastrukturen (wie die von NVIDIA entwickelten Halbleiter), die auf wirklich dezentralen Prinzipien basieren, könnten die Hauptkonkurrenten von Meta Platforms sein.

Mit anderen Worten: Meta Platforms und seine Milliarden monatlicher Social-Media-Nutzer besiegeln den Deal so gut wie: Digitale Währungen und Vermögenswerte werden bleiben. Jetzt beginnt der Wettlauf um das beste Metaverse mit einer unterstützenden digitalen Vermögenswert-Erfahrung.

Der Artikel Was das Metaverse von Facebook für die Kryptowährungen bedeutet ist zuerst erschienen auf The Motley Fool Deutschland.

Dieser Artikel gibt die Meinung des Verfassers wieder, die von der "offiziellen" Empfehlungsposition eines Premium-Beratungsdienstes von The Motley Fool abweichen kann. Eine Investitionsthese zu hinterfragen - sogar unsere eigene - hilft uns allen, kritisch über Investitionen nachzudenken und Entscheidungen zu treffen, die uns helfen, klüger, glücklicher und reicher zu werden.

Randi Zuckerberg, ehemalige Direktorin für Marktentwicklung und Sprecherin von Facebook und Schwester von Meta Platforms CEO Mark Zuckerberg, ist Mitglied des Vorstands von The Motley Fool.

Dieser Artikel wurde von Nicholas Rossolillo auf Englisch verfasst und am 16.11.2021 auf Fool.com veröffentlicht. Er wurde übersetzt , damit unsere deutschen Leser an der Diskussion teilnehmen können.

The Motley Fool besitzt und empfiehlt Bitcoin, Ethereum, Meta Platforms, Inc., Nvidia und Unity Software Inc.

Motley Fool Deutschland 2021