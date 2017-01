Was Menschen mit Maschinen erschaffen / VDMA startet ins Jubiläumsjahr mit einem neuen Internet-Portal (FOTO)

--------------------------------------------------------------Zukunft Maschinenbauhttp://ots.de/SwjnP--------------------------------------------------------------Frankfurt am Main (ots) -Die Welt dreht sich nicht um den Maschinenbau, aber ohne denMaschinenbau würde sich auf der Welt nur sehr wenig drehen. Von Nanobis Giga - praktisch jedes Produkt wird mit Maschinen hergestellt.Zugleich steht die Menschheit vor großen Herausforderungen. ObEnergieversorgung, Infrastruktur und Mobilität,Nahrungsmittelversorgung und Mensch-Roboter-Kollaboration: Immerbraucht es Maschinen zur Lösung der drängendsten Fragen.Multimediareportagen rund um den MaschinenbauDer Maschinen- und Anlagenbau liefert diese Lösungen. Wie es geht,zeigt der VDMA nun mit einem neuen, responsiven Internet-Portal.Klicken Sie auf www.mensch-maschine-fortschritt.de oderwww.humans-machines-progress.com und erleben Sie, wie Menschen undRoboter künftig zusammenarbeiten, wie unsere Lebensmittel verarbeitetund sicher gemacht werden oder wie fossile Ressourcen klimafreundlichersetzt werden. Multimediareportagen zeigen Ihnen den Weg in unsereZukunft und welchen Beitrag der Maschinen- und Anlagenbau hierbeileistet. Das Portal wird mit drei Reportagen eröffnet:Arbeit 4.0: Im Zentrum steht der MenschEnergie: Synthetisches Gas aus grünem StromErnährung: Milch - von der Kuh in den KühlschrankWeitere Multimediareportagen werden im Quartalsrhythmus folgen.Zukunft braucht HerkunftRund 3200 Mitgliedsfirmen machen den VDMA zum größtenIndustrieverband Europas, mit 1 Million Beschäftigten ist derMaschinenbau zudem der größte industrielle Arbeitgeber Deutschlands."Unsere Mitglieder gestalten und erleichtern mit ihren Produkten undDienstleistungen Tag für Tag das Leben der Menschen. Sie machen denFortschritt erst möglich. Der VDMA ist seit 125 Jahren die gemeinsameVertretung all dieser Maschinenbaubetriebe. Wir sehen diese langeTradition als Verpflichtung, unseren Teil dazu beizutragen, den Wegin die Zukunft aufzuzeigen. Das neue Internet-Portalwww.mensch-maschine-fortschritt.de ist hierfür ein gelungenesBeispiel, in das sich die verschiedensten Fachzweige des Verbandsgemeinsam einbringen", sagt VDMA-Hauptgeschäftsführer ThiloBrodtmann.www.mensch-maschine-fortschritt.dewww.www.humans-machines-progress.comFolgen Sie dem VDMA-Jubiläum auch auf Twitter: #125VDMADer Verband Deutscher Maschinen- und Anlagenbau (VDMA) vertrittrund 3200 Unternehmen des mittelständisch geprägten Maschinen- undAnlagenbaus und feiert in 2017 sein 125-jähriges Jubiläum. Mitaktuell gut 1 Million Beschäftigten im Inland und einem Umsatz vongeschätzt 220 Milliarden Euro (2016) ist die Branche größterindustrieller Arbeitgeber und einer der führenden deutschenIndustriezweige insgesamt.Pressekontakt:Holger Paul, VDMA, Leiter Kommunikation und Pressesprecher,Telefon 069 6603 1922, holger.paul@vdma.orgOriginal-Content von: VDMA Verband Deutscher Maschinen- und Anlagenbau e.V., übermittelt durch news aktuell