--------------------------------------------------------------Ganze Folge hier ansehenhttp://ots.de/5cAYKO--------------------------------------------------------------Berlin (ots) -Ist die Digitalisierung die treibende Kraft für die Polarisierungder Gesellschaft? Michael Kellner, Bundesgeschäftsführer von Bündnis90/Die Grünen, und Dorothee Bär, Staatsministerin für Digitales,haben im Gespräch mit Moderator Christoph Minhoff,Hauptgeschäftsführer des Bunds für Lebensmittelrecht undLebensmittelkunde e. V. (BLL), darauf klare Antworten gefunden.Kellner meint mit Blick auf seine eigene Biografie: "Die friedlicheRevolution von 1989 brachte gravierende Änderungen für viele Menschenmit sich. Die Ostdeutschen haben damals ganz analog Disruptionerfahren. Über Nacht hat sich alles verändert und das ist in vielenTeilen schlecht gemanagt wurden. Heute, wenn es um Veränderung durchDigitalisierung geht, ist die Herausforderung, das klüger zugestalten und die Erfahrung von damals zu verstehen und mit zuberücksichtigen". Er ergänzt, dass der Mauerfall auch zu Frustgeführt habe, den man jetzt auch in politischen Strömungen sehe: "Dasist eine Frage von Statusverlust und Repräsentanz. Abgesehen vonunserer Bundeskanzlerin - woher kommen die Menschen inFührungspositionen? Das führt dazu, dass die Zufriedenheit geringerist und zu einer Verunsicherung. Auch die ökonomischen Schutzzonensind in Ostdeutschland geringer."Für Dorothee Bär ist vor allem die Verrohung in den sozialenNetzwerken und die Verbreitung von Lügen und bewusstenFalschmeldungen ein Problem: "Im Internet werden alle Hemmungenfallen gelassen - und das nicht versteckt hinter Pseudonymen, sondernmit Klarnamen." Die Ministerin will das Thema Digitalisierung deshalbin den Schulen verankern. Denn der mündige Bürger müsse lernen,bewusste Falschmeldungen zu erkennen: "Klar, irgendwo muss auch dieFamilie zu Hause noch bestimmte Dinge leisten, beispielsweise imBereich der Ernährungsbildung. Das sehe ich nicht so in der Schule.Aber bei der Digitalisierung ist das etwas anderes. Wie soll dasElternhaus das leisten, wenn die Kinder technisch weiter sind als dieEltern? Deshalb müssen wir das in die Schule rein bringen."Neben der Digitalisierung sprechen Bär und Kellner in der neuenAusgabe der Web-Talkshow "Küchenkabinett" auch über die Definitioneiner Volkspartei, den Unterschied zwischen Parteien undNichtregierungsorganisationen und die Frage, wer diejenigen sind, dieBündnis 90/Die Grünen zu den Gewinnern der letzten Landtagswahlengemacht haben. Für Michael Kellner ist klar: "Uns alle Grüne eint dieFrage von Ökologie, zum Beispiel Klimaschutz oder Artensterben.Andere Parteien haben die Wucht dieses Themas verkannt als Wohlfühl-und Wohlstandsthema und nichts ist falscher, als das zu denken. DieGrünen haben seit ihrer Gründung unterschiedliche Menschen vereint,von links bis konservativ. Bei CDU/CSU und SPD haben die Wählerteilweise das Gefühl, dass denen nichts mehr heilig ist, dass siezerstritten sind. Die Menschen haben uns gewählt, nicht nur für dieHaltungsfrage in der Ökologie, sondern auch in der Menschlichkeit."Der komplette Talk im "Küchenkabinett" ist online verfügbar aufder Website des Magazins Cicero unter: http://ots.de/qKIiimÜber das "Küchenkabinett":Das "Küchenkabinett" ist ein neues Talkformat des Spitzenverbandsder Lebensmittelwirtschaft BLL in Kooperation mit dem Magazin Cicero,das gleichermaßen einen Fokus auf die politische Kultur und dieEsskultur legt. In der Web-Talkshow treffen sich Politiker und anderePersönlichkeiten, um die Kultur des guten Essens, des politischenMeinungsstreits und des niveauvollen Gesprächs zu feiern. Denpassenden Rahmen für den Talk bildet ein geschmackvolles Dinner,zubereitet von Spitzenkoch Markus Herbicht im ehemaligen Schmelzwerkin den Sarotti-Höfen in Berlin-Kreuzberg. Die Videos erscheinen aufder Website und dem YouTube-Kanal des Cicero. Bereits zu Gast warenDietmar Bartsch (Die Linke), Peter Ramsauer (CSU), Ria Schröder(Junge Liberale) und Kevin Kühnert (Junge Sozialdemokraten).Über den Bund für Lebensmittelrecht und Lebensmittelkunde e.V.(BLL):Der BLL ist der Spitzenverband der deutschenLebensmittelwirtschaft. Ihm gehören ca. 500 Verbände und Unternehmender gesamten Lebensmittelkette - Industrie, Handel, Handwerk,Landwirtschaft und angrenzende Gebiete - sowie zahlreicheEinzelmitglieder an.Pressekontakt:Bund für Lebensmittelrecht und Lebensmittelkunde e. V. (BLL)ÖffentlichkeitsarbeitManon Struck-PacynaClaire-Waldoff-Straße 7, 10117 BerlinTel.: +49 30 206143-127,E-Mail: mstruck@bll.de, Web: www.bll.de,Twitter: https://twitter.com/BLL_deFacebook: https://facebook.com/BLL.deOriginal-Content von: BLL - Bund für Lebensmittelrecht und Lebensmittelkunde e.V., übermittelt durch news aktuell