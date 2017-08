Heilbronn (ots) -Auf die Kochtöpfe, fertig, los! So hieß es am 09. August inHennef. Drei Finalisten wurden im Vorfeld des Events im Rahmen einesRezeptwettbewerbs auserwählt und durften nun in derKlosterkirche-Hennef mit Koch und Grillmeister Stefan Schneider ihreeingereichten Lammgerichte kochen und aufpimpen. Live dabei warenauch Journalisten und Blogger, die in den Genuss kamen, die dreiGerichte zu probieren und zu bewerten.Gekocht wurde in einer himmlischen Location. Die Atmosphäre in derKlosterkirche in Hennef war etwas ganz Besonderes. Nicht nur für dieFinalisten, auch für die Gäste und die Vertreter derWirtschaftsverbände. AHDB aus Großbritannien, Bord Bia aus Irland undInterbev Ovins aus Frankreich stehen hinter der Kampagne füreuropäisches Lammfleisch "Lamm. Einfach Lecker Los". DieVeranstaltung in Hennef war schon das 6. Event, welches im Rahmen derKampagne stattfand. Die Kampagne wird in sechs europäischen Länderndurchgeführt und zeigt jungen Verbrauchern, wie schnell und einfachsich Lammfleisch in die Alltagsküche integrieren lässt und wie gut essich als Alternative zu anderem Fleisch anbietet. Zudem wird denVerbrauchern die Bedeutung der Weidewirtschaft für den Erhalt vonBauernhöfen und den typischen landschaftlichen Strukturen bewusstgemacht.Aufgeregte Finalisten - Tolle KreationenAuftakt der Veranstaltung waren zwei Fingerfood-Kreationen vonKoch Stefan Schneider. Ein Mini-Lammsandwich mit fermentiertenSchalotten und panierte Lammsticks mit Aioli ließen alle insSchlemmen kommen. Anschließend ging es ans Eingemachte. Die dreiGerichte, die es in das Finale geschafft haben, wurden von denFinalisten live vor Ort mit Unterstützung von Stefan Schneiderzubereitet. Das rote Lammcurry wurde von Julia Mau, der italienischeLammeintopf von Lisa Schemmel und die schottische Lammbolognese vonMatthias Balsam aufgetischt. Mit seelischer Unterstützung beim Kochendurften Oma und Freundin natürlich nicht fehlen. Die Finalistenprobierten untereinander gegenseitig und halfen sich auchuntereinander aus. Von Konkurrenzgedanken keine Spur. Alle dreiGerichte überzeugten die Journalisten und Blogger, aber auch dieExpertenjury. Sie bestand aus Koch Stefan Schneider und denVertretern der Verbände: Justyna Maxelon und Heather Clancy des IrishFood Board - Bord Bia und Herrn Dr. Tim Schäfer, Marketingmanager vonAHDB für den deutschsprachigen Raum. Jeder durfte die drei Gerichteprobieren und sie anschließend anhand verschiedener Kriterienbeurteilen. Am meisten Punkte konnte das rote Lammcurry von Julia Mausammeln. Die orientalische Note durch Gewürze wie Nelken, Kardamomund Kreuzkümmel brachte ihr den entscheidenden Vorsprung gegenüberden anderen zwei Gerichten ein. Ute Porz von foodies war begeistertvon dem roten Lammcurry: "Das Fleisch war super zart und die Gewürzegeben dem Gericht eine ganz besondere Note - echt super!" Julia Maufreute sich sehr über ihren Sieg und wurde noch am Abend zur kleinenLammbotschafterin gekürt. Das Gericht wird nun am DüsseldorferGourmetfestival vom 25.08 -27.08.2017 am Stand von "Lamm. EinfachLecker Los" angeboten und besonderes promotet. Die Stimmung unterallen Teilnehmern war sehr harmonisch und familiär. Bei einemgemütlichen Ausklang des Events tauschten sich die Journalisten undBlogger mit den Finalisten und Vertretern der Kampagne, aber auchuntereinander über Lammfleisch aus. Alle drei Teilnehmer erhielten amEnde des Events eine Tasche mit Rezepten, einer Schürze und einerSample-Box, gefüllt mit verschiedenen Lammfleischstücken und einemLammfond, um zu Hause weiter leckere Lammgerichte zu kreieren.Pressekontakt:HETTENBACH GMBH & CO KGSabrina SchäferBereich Public RelationsWerderstraße 13474074 Heilbronn+49 7131-7930-103presse@lammleckerlos.deOriginal-Content von: LAMM. EINFACH LECKER LOS, übermittelt durch news aktuell