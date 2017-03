München (ots) - In seinem jüngsten Beitrag auf www.misesde.orgbeschäftigt sich Jeffrey Tucker mit der Frage, was "Laissez faire"eigentlich ist. Der Legende nach war es die Antwort einesfranzösischen Kaufmans auf die Frage des Finanzministers Colbert, wasder Staat zur Wirtschaftsförderung tun könne. Ein Abdruck in derZeitschrift Oeconomique ließ den Begriff zur Losung aller Verfechterdes Freihandels werden. Dabei ist "Laissez faire" nicht auf die Ideedes Freihandels beschränkt, vielmehr spiegelt sich darin dieallgemeine Vorstellung gesellschaftlicher Freiheit wider. "DieGesellschaft hat die Fähigkeit, ihren eigenen Entwicklungspfad zugehen und zu verwalten", bringt Tucker es auf den Punkt.Kein Wunder also, dass "Laissez faire" unabdingbar mit demLiberalismus verknüpft war. Dabei ist die Idee selbst älter. Sowohlim antiken Rom als auch im antiken Griechenland lassen sich ähnlicheGedanken finden - die Wurzeln reichen bis ins alte China. Im 20.Jahrhundert allerdings ging diese Kernidee des Liberalismus verloren.Es war kein geringerer als Ludwig von Mises, der beklagte, dass dieWelt vom Liberalismus nichts mehr wissen wolle."Der Staat ist auf dem Vormarsch", muss daher auch Tuckerkonstatieren. Allerdings stellt er ebenfalls fest, dass "derWiderstand wächst." Bannerträger des Widerstands ist dabei derLibertarismus. Ursprünglich bedeutete dieser Neologismus nichtsanderes als Liberalismus. Heute allerdings versteht er sich als eineschärfere und radikalere Version des alten Liberalismus. Tuckercharakterisiert diese neue Freiheitsbewegung folgendermaßen: "Siebehauptet die Unantastbarkeit der Eigentumsrechte, den Primat desFriedens in den Weltangelegenheiten und die Zentralität der freienAssoziation und den Handel mit dem Verhalten der menschlichenAngelegenheiten.""Fast allen Gesellschaften mangelt es heute am 'Laissez faire'.Das Vertrauen in die Fähigkeiten der Bürger scheint verloren gegangensein - nicht zuletzt ihnen selbst", fügt Prof. Thorsten Polleit,Präsident des Ludwig von Mises Instituts Deutschland an. "DieUnmündigkeit ist dabei nicht mehr nur selbstverschuldet, sondern zunicht geringem Maße vom Nanny-Staat moderner Prägung verursacht. Dasssich aber die Menschen weltweit wieder mit der Idee des 'Laissezfaire' beschäftigen, zeigt jedoch, wie wirkmächtig das Streben nachFreiheit im Menschen ist. Den Wunsch, frei und unbestimmt zu leben,vermag auch der mächtigste Staat nicht auf Dauer zu unterdrücken."Was "Laissez faire" ist http://www.misesde.org/?p=15289Pressekontakt:Wordstatt GmbHDagmar MetzgerTel: +49 89 3577579-0Email: info@wordstatt.deOriginal-Content von: Ludwig von Mises Institut Deutschland e. V., übermittelt durch news aktuell