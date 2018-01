Was die Kryptowährungen für NVIDIA im Jahr 2018 bereithalten

Weitere Suchergebnisse zu "Nvidia":

NVIDIA (WKN:918422) erlebte 2017 ein weiteres großartiges Jahr mit einer Rendite von 82 %, die weit über den 22,8 % des S&P 500 lag.

Die Performance der Aktie spiegelt die starken Finanzergebnisse des Unternehmens und das Vertrauen der Anleger in die Zukunft von NVIDIA wider. Der größte Teil des Wachstums des Unternehmens im Kalenderjahr 2017 ist auf die solide bis hervorragende Performance seiner vier Zielmarktplattformen zurückzuführen: Computerspiele, Rechenzentrum, professionelle Visualisierung und Auto.

Die Ergebnisse von NVIDIA wurden jedoch auch durch den astronomischen Anstieg der Kurse für Krypto-Währungen im Jahr 2017 deutlich verbessert. Die Graphics Processing Units (GPUs) des Unternehmens werden verwendet, um bestimmte digitale Währungen zu „abbauen“ oder zu generieren.

Was erwartet NVIDIAs Krypto-Währungsgeschäft im Jahr 2018?

NVIDIAs Umsatz mit Krypto-Währungen im Kalenderjahr 2017

Eine Kryptowährung ist eine digitale Währung, die Kryptographie zur Sicherheit nutzt und unabhängig von einer Zentralbank arbeitet. Bitcoin ist die älteste Krypto-Währung und die größte nach Marktkapitalisierung, Ethereum ist die zweitgrößte, und es gibt zahlreiche neuere und kleinere Krypto-Währungen.

Der CFO von NVIDIA hat zwei Kennzahlen für das Krypto-Geschäft des Unternehmens mitgeteilt: Umsatzerlöse aus dem Verkauf von anwendungsspezifischen Grafikkarten (GPUs) im zweiten und dritten Quartal des Geschäftsjahres 2018, das Ende Oktober endete.

Zeitraum Bekannte Krypto-Einnahmen (innerhalb der OEM- und IP-Kategorie)) gesamte Umsatzerlöse Bekannte Krypto-Einnahmen in Prozent des Gesamtumsatzes Kryptoumsatz gesamt (Schätzung)* Geschäftsjahr Q3 2018 70 Millionen US-Dollar 2.636 Millionen US-Dollar 2,7 % 3 % bis 3,5 % Q2 2018 150 Millionen US-Dollar 2.230 Millionen US-Dollar 6,7 % 7,5 % bis 9 %. DATENQUELLE: NVIDIA. DIE GROBEN SCHÄTZUNGEN DES AUTORS BASIEREN AUF KOMMENTAREN DES CEO.



NVIDIAs Gesamteinnahmen aus Krypto-Verkäufen in den letzten beiden Quartalen liegen bei über 6,7 % und 2,7 %, aber wir wissen nicht, wie viel. Das liegt daran, dass das Unternehmen nicht wissen kann, wie viele Leute seine GeForce-Gaming-Karten kaufen, um sie für den Abbau von Krypto-Währungen zu verwenden, anstatt die Grafikkarten zu kaufen, die es speziell dafür entwickelt hat.

CEO Jensen Huang sagte auf der Telefonkonferenz im zweiten Quartal, dass das Unternehmen der Ansicht ist, dass die „große Mehrheit“ der Menschen, die seine Produkte für Mining einsetzen, die anwendungsspezifischen GPUs kaufen. Wenn Huangs Aussage zutreffend ist, kann man wohl mit Sicherheit sagen, dass die Gesamtverkäufe an Krypto-Miner im zweiten Quartal etwa 7,5 % bis 9 % des Gesamtumsatzes und im dritten Quartal etwa 3 % bis 3,5 % ausmachten.

Was können die Investoren von NVIDIAs Krypto-Währungsgeschäft im Jahr 2018 erwarten?

Aktuell scheint die Mitte der recht bärischen und bullischen Positionen wahrscheinlich zu sein. Negativ ist zu vermerken, dass die GPUs von NVIDIA, vorausgesetzt, dass die Marktkapitalisierung von Ethereum weiter wächst, immer weniger effektiv werden, wenn es darum geht, Coins abzubauen. Dass Ethereum vom zweiten auf das dritte Quartal deutlich gewachsen ist, ist sicherlich der Grund dafür, dass NVIDIAs Umsätze mit seinen anwendungsspezifischen Boards in diesem Zeitraum abgekühlt sind, wie die vorangegangene Tabelle zeigt.

NVIDIAs Grafikprozessoren werden im Allgemeinen als ideal für den Abbau neu aufkommender Kryptowährungen angesehen. Sobald eine solche digitale Währung jedoch groß wird, wird jemand einen anwendungsspezifischen integrierten Schaltkreis bauen, um sie abzubauen, und andere werden zunehmend nachziehen, so dass GPUs beim Abbau dieser speziellen digitalen Währung zweitklassig werden.

Gegenwärtig planen der Schöpfer von Ethereum, Vitalik Buterin, und die Gemeinschaft eine Abspaltung, um einen Übergang von Ethereum mit Hilfe eines bitcoinähnlichen Proof-of-Work-Protokolls (POW-Protokolls) zu ihrer „Casper“-Version eines Proof-of-Stake-Protokolls (POS-Protokolls) zu vollziehen. Im Gegensatz zu POW ist für das POS-Protokoll kein Mining erforderlich. Sollte diese Änderung vorgenommen werden, könnte das Krypto-Geschäft von NVIDIA noch stärker zurückgehen.

Positiv zu vermerken ist, dass der gesamte Kryptowährungsmarkt Ende 2017 einen Boom erlebt hat, was zweifellos bereits die Leute ermutigt, neue digitale Währungen auf den Markt zu bringen. Und NVIDIAs Grafikprozessoren sollten ein Top-Tool sein, um einige davon abzubauen. Sicherlich ist davon auszugehen, dass der Krypto-Markt weiterhin sehr volatil bleiben wird, was bedeutet, dass die Einführung neuer digitaler Währungen wahrscheinlich auch erfolgen wird. Die Krypto-Einnahmen von NVIDIA dürften daher von Quartal zu Quartal sehr schwankend ausfallen.

Verlieren wir den Wald vor lauter Bäumen

nicht aus den Augen

Die Wall Street ist kurzfristig ausgerichtet, weshalb die Analysten dem Krypto-Währungsgeschäft von NVIDIA große Aufmerksamkeit schenken. Langfristig orientierte Anleger sollten sich jedoch nicht viel mit diesem Thema beschäftigen.

Sicherlich wäre es großartig für NVIDIA, weiterhin vom Krypto-Markt zu profitieren – und die Investoren sollten in der Tat weiterhin zumindest einen kleinen Schub sehen, so Huang – aber NVIDIA braucht kein Krypto-Geschäft, um langfristig erfolgreich zu sein. Das Unternehmen hat viele Eisen in vielen der heutzutage angesagtesten Tech-Trends im Feuer, einschließlich künstlicher Intelligenz (KI), selbstfahrende Autos, Computerspiele/Sportarten und Virtual Reality (VR).

The Motley Fool besitzt und empfiehlt NVIDIA.

Dieser Artikel wurde von Beth McKenna auf Englisch verfasst und am 31.12.2017 auf Fool.com veröffentlicht. Er wurde übersetzt, damit unsere deutschen Leser an der Diskussion teilnehmen können.