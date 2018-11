Hamburg (ots) - Beim Preis-Leistungs-Verhältnis achten dieDeutschen nicht einfach nur auf einen niedrigen Preis - sondern vorallem auf eine hohe Leistung. Denn im Urteil der Öffentlichkeitgenießen auffällig viele High-End- und Luxusmarken den Ruf, besondersviel fürs Geld zu bieten. So gelten zum Beispiel Porsche und der ausden James-Bond-Filmen bekannte britische Sportwagenhersteller AstonMartin in Deutschland als die Automarken mit dem bestenPreis-Leistungs-Verhältnis. Im Bereich Schreibgeräte schneidet nebender Pelikan AG der für seine exklusiven Füllfederhalter bekannteHersteller Montblanc besonders gut ab. Das zeigt die Studie"Preis-Sieger 2018", die das Institut für Management- undWirtschaftsforschung (IMWF) im Auftrag von Focus und Focus Moneydurchgeführt hat. Mithilfe einer Social-Listening-Analyse wurde dafürdie Online-Reputation von mehr als 3.000 Marken aus 129 Branchen undProduktkategorien im Bereich Kosten für Produkte und Dienstleistungenermittelt. 876 dieser Marken verdienten sich die Auszeichnung"Preis-Sieger 2018" in den drei Stufen Gold, Silber und Bronze.Als Fluggesellschaft mit dem besten Preis-Leistungs-Verhältnissehen die Deutschen die französische Air France. Ebenfalls mit einengoldenen Siegel ausgezeichnet wurde die Lufthansa. Bei derkonzerneigenen Billig-Fluglinie Germanwings reichte es hingegen trotzgünstigerer Tickets nur für die Auszeichnung in Silber. Im BereichHaushaltsgeräte freut sich neben der Traditionsmarke Krups das vorallem für seine Kaffeevollautomaten und Espressomaschinen bekannteitalienische Unternehmen De'Longhi über die Auszeichnung in Gold. BeiSpielwaren finden die Deutschen, dass vor allem Lego-Steine ihr Geldwert sind.Im Lebensmitteleinzelhandel hingegen führt nicht nur ein, sondernder klassische Discounter: In den Augen der Deutschen bekommen sienirgendwo besseres Essen für ihr Geld als bei Aldi.Carsharing-Anbieter verstehen sich allgemein als günstigereAlternative zum eigenen Auto. Aber auch hier gibt es Unterschiede:Beste Leistung in Bezug auf die Kosten sieht die Netz-Öffentlichkeithier vor allem bei DriveNow und car2go.Unter den klassischen Versicherungen genießt die R+V die besteReputation für ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis, unter denDirektversicherern führt CosmosDirekt.HintergrundinformationenFür die Siegel-Studie "Preis-Sieger 2018" untersuchte das IMWF dieOnline-Reputation von mehr als 3.000 Marken aus 129 Branchen undProduktkategorien zum Thema Kosten für Produkte und Dienstleistungen.Im ersten Schritt der Datenerhebung durchsuchte der StudienpartnerUbermetrics Technologies das Internet inklusive Social Media(insgesamt 350 Millionen öffentliche Online-Quellen) nach relevanten,öffentlichen Beiträgen, in denen die Unternehmen und Marken genanntwurden. 2,3 Millionen Fundstellen aus dem Erhebungszeitraum vom 1.September 2017 bis zum 31. August 2018 wurden schließlich an Beck etal. Services übermittelt und dort mittels Verfahren der KünstlichenIntelligenz (neuronale Netze) analysiert, Themenfeldern zugeordnetund einer Sentiment-Analyse unterzogen. Die Ergebnisse wurdenbranchenspezifisch auf einer Skala von 0 bis 100 Punkten abgebildet.Der jeweilige Branchensieger erhielt 100 Punkte und setzte damit denBenchmark für alle anderen untersuchten Unternehmen und Markeninnerhalb der gleichen Branche.IMWF - Institut für Management- und WirtschaftsforschungDas IMWF wurde aus der Erfahrung heraus gegründet, dass dieErgebnisse wissenschaftlicher Ausarbeitungen und Marktanalysen fürEntscheider in der Wirtschaft oftmals nicht die hinreichendePraxisnähe und Relevanz haben. In Folge dessen bleibt dieUnterstützung wissenschaftlicher Institutionen durch Unternehmenoftmals hinter den Erwartungen der Lehrstühle zurück. 