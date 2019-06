Was die Investoren von Disney über das Re-Release von “Avengers: Endgame” wissen sollten

Weitere Suchergebnisse zu "Walt Disney":

Von dem Moment an, als Avengers: Endgame Anfang April anfing, die Rekorde für den Ticket-Vorverkauf zu brechen, bis zum beispiellosen 1,2 Mrd-Dollar-Eröffnungswochenende einige Wochen später, schien es selbstverständlich, dass Disneys (WKN:855686) letztes Marvel-Epos letztendlich Avatar von 2009 vom Thron stoßen würde, der vor einem Jahrzehnt 2,788 Mrd. US-Dollar einnahm. Avatar ist bis jetzt der erfolgreichste Film aller Zeiten.

Nicht, dass es besonders wichtig wäre. Es ist untertrieben, wenn man sagt, dass Avengers: Endgame sich für das House of Mouse mit einem weltweiten Kassenumsatz von 2,744 Mrd. US-Dollar zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Textes hervorragend entwickelt hat. Selbst dann sollten sich die Anleger daran erinnern, dass Disney auch das Avatar-Franchise besitzt (es gibt Pläne, vier Sequels zwischen Ende 2020 und 2027 zu machen), dank der Blockbuster-Übernahme der Mehrheit der Vermögenswerte von Twenty-First Century Fox Anfang dieses Jahres.

Nachlassende Dynamik

Aber abgesehen vom Prestige, den erfolgreichsten Film aller Zeiten gemacht zuhaben – zumindest ohne eine Anpassung an die Inflation – ist es schwer, Disney Vorwürfe zu machen, dass das Unternehmen diese neue Höchstmarke setzen will. Dennoch waren nur wenige Branchenbeobachter bereit, definitiv vorherzusagen, dass Endgame die langjährigen kumulierten 2,788 Mrd. US-Dollar von Avatar übertreffen würde. Dies würde von der Fähigkeit des mit Superhelden gefüllten Films abhängen, seinen frühen Erfolg auch weiterhin beizubehalten.

Es stellte sich heraus, dass Vorsicht geboten war. Die Dynamik von Avengers: Endgame ist so gut wie ins Stocken geraten, als der Film sein neuntes Wochenende in den Kinos begann. Der Film hat etwas weniger als 7 Mio. US-Dollar am vergangenen Wochenende eingebracht (mehr als 20 % weniger als am Vorwochenende) und liegt heute 44 Mio. US-Dollar hinter Avatar.

Endgame noch weiter antreiben

Avengers: Endgame wird mit ziemlicher Sicherheit noch nächste Woche mithilfe eines speziellen Re-Release auf Platz 1 landen.

Im Gespräch mit Screen Rant am 21. Juni bestätigte Kevin Feige, Präsident von Marvel Studios, dass Avengers: Endgame am Freitag, den 28. Juni, “mit einem kleinen Marketing-Push [und] ein paar neuen Dingen am Ende des Films” erneut veröffentlicht wird. …

“Wenn Sie bis nach dem Abspann bleiben”, fügte Feige hinzu, “wird es eine entfallene Szene und ein paar Überraschungen geben, die nächstes Wochenende zu sehen sein werden.”

Um fair zu sein, Avatar zu schlagen, ist wahrscheinlich nicht das Ziel von Disney, wenn man den Zeitpunkt dieser Nachrichten bedenkt. Marvels Spider-Man: Far From Home kommt am 2. Juli 2019 ins Kino, mit einer Handlung, in der (Vorsicht: Spoiler) der Held mit den unmittelbaren Folgen der in Endgame dargestellten Ereignisse zu tun hat. Wenn ich wetten müsste, würde ich sagen, dass zumindest einige der neuen Inhalte direkt mit Spideys bevorstehendem Abenteuer verbunden sind.

Zumindest kann das Re-Release dem doppelten Zweck dienen, das Einspielergebnis für Endgame zu erhöhen und den Hardcore-Fans die Möglichkeit zu geben, ihren Avengers-Kanon aufzufrischen, bevor sie sich den nächsten Film ansehen.

Wenn das bedeutet, dass Avatar dabei “geschlagen” wird, umso besser.

