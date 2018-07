Was Dialog Semiconductor davon hätte, Synaptics zu schlucken

Was wollen die Power-Management-Spezialisten von Dialog Semiconductor (WKN:927200) eigentlich von einer Touchpad-Firma wie Synaptics (WKN:529873)? Bei vielen Beobachtern sind erst einmal Fragezeichen hochgepoppt, als bekannt wurde, dass die beiden fusionieren wollen. Bei genauerem Hinsehen könnte das allerdings durchaus Sinn ergeben.

Während Dialog Sorgen wegen Apple (WKN:865985) hat und schon in den kommenden Quartalen mit schrumpfender Nachfrage ihres Hauptkunden rechnen muss, sind bei Synaptics bereits die Umsätze im Kerngeschäft weggebrochen – zumindest temporär.

Als Reaktion suchen sie ihr Heil in neuen Geschäftsfeldern wie dem Internet der Dinge oder Infotainment-Systemen im Auto. Dazu haben sie kleinere und mittelgroße Übernahmen getätigt sowie auch die Forschungsausgaben signifikant erhöht. Dadurch ergeben sich zwar neue Wachstumspotenziale, aber zunächst lastet es auf der Profitabilität.

Beide sind derzeit nahezu unschlagbar günstig bewertet, wenn wir Kennzahlen wie das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) oder das Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV) heranziehen. Wo bei Halbleiter-Konkurrenten ohne strukturelle Probleme derzeit zum Teil geradezu Phantasiepreise bezahlt werden, liegen die Bewertungen bei Dialog und Synaptics eher im Bereich von traditionellen Automobilzulieferern:

Quelle: Morningstar, eigene Kalkulationen

Kann nun aus zwei Unternehmen, die sich ganz schön in der Defensive befinden, etwas Größeres entstehen? Um diese Frage zu beantworten, müssen wir herausfinden, wo und wie die Kombination einen Mehrwert schaffen könnte.

Bei genauerem Hinsehen findet sich eine ganze Reihe von Bereichen, wo die Technologie der beiden Halbleiter-Unternehmen sich ausgezeichnet ergänzen könnte:

Für mich wirkt das recht aussichtsreich. Beide sind intensiv bestrebt, neue Geschäftsfelder aufzubauen, tun sich aber schwer dabei, eine kritische Größe zu erreichen. Das könnte sich mit vereinten Kräften auf einen Schlag ändern.

Unklar ist allerdings noch, zu welchen Konditionen solch ein Deal über die Bühne gehen könnte. Synaptics hat nach meiner Einschätzung kurz- bis mittelfristig die besseren Wachstumsaussichten, während Dialog viel profitabler ist und zudem schuldenfrei mit einer Menge Bargeld in der Kasse. Synaptics musste zuletzt Verluste verkraften und Dialog droht eine Schrumpfkur, wenn die absehbaren Ausfälle nicht schnell genug kompensiert werden können (was weiterhin unklar bleibt).

Sowohl vom aktuellen Finanz- und Wachstumsprofil als auch vom Technologieportfolio her wirkt das auf mich sehr komplementär, weshalb ich mir schon vorstellen könnte, dass eine Fusion für Aktionäre Mehrwert leisten könnte. Dazu muss Dialog die optisch etwas höher bewertete Synaptics aber ohne größere Übernahmeprämie bekommen.

