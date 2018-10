Was die Deutschen bewegt: 10 überraschende Fakten aus der Markt-Media-Studie b4p 2018 (FOTO)

München (ots) -Sie ist der Schlüssel zu den Wünschen, dem Kaufverhalten und derMediennutzung deutscher Konsumenten: Ab sofort steht die diesjährigebest for planning (b4p) zur Verfügung - Deutschlands umfassendsteMarkt-Media-Studie. Neben aktualisierten Daten präsentiert b4p 2018jetzt neu Insights zu Influencern und Tech-Entwicklungen. Und b4p2018 hält auch einige überraschende Fakten bereit. Zehn "Fun Facts":1. Das darf was kostenBei Sportartikeln, Unterhaltungselektronik, Ausgehen, Mode, ihrenHobbies und Kosmetik/Düfte leisten sich die Millennials*überproportional gerne die allerbeste Qualität. Bei der Wahl ihresSmartphone legen 41,7% und damit überdurchschnittlich viele in dieserAltersgruppe starken Wert auf die Marke. Auch bei Computern undSpielekonsolen ist die jüngere Generation überdurchschnittlichmarkenbewusst. Bei Haushaltsgeräten (z.B. Waschmaschinen) achten23,1% der Millennials*, und damit überproportional viele, häufig aufden Preis.2. Nicht stören, ich leseAuch jüngere Konsumenten sind Print-affin: 42% der 14- bis39-Jährigen lesen Zeitschriften bei Freunden oder Bekannten. 51%geben an, dass Tageszeitungen ihnen bei der Meinungsbildung helfen.3. Mach ich selbstVon wegen Männerdomäne: Von den Heimwerkern, Do-it-yourself-Begeisterten und Bastlern sind 33,5% Frauen. 19% der Frauen geben an,dass sie sich mindestens gelegentlich mit Heimwerkern, Do-It-Yourselfoder Basteln beschäftigen.4. Im SchuhhimmelFrauen kaufen öfter Schuhe? Stimmt. Von den Befragten, die sichmindestens alle drei Monate neue Schuhe leisten, sind 62,8% weiblich- immerhin jede vierte Frau (9,07 Mio. Frauen). Bei den Männern sindes "nur" 15% bzw. 5,37 Millionen. Dafür greifen die Männer etwastiefer in die Tasche: 29% der Männer würden zwischen 100 bis 200 Eurofür ein neues Paar ausgeben - bei den Frauen sind es 25%.5. Der kleine UnterschiedFrauen können nicht einparken und Männer nicht nach dem Wegfragen? Schaut man sich die gewünschte Autoausstattung an, könnte mandas unterschreiben: Nach Klimaanlage und Sitzheizung liegt beiMännern das Navi (59,6%) auf Platz 3. Den Frauen ist dieelektronische Einparkhilfe (54,5%) hingegen wichtiger als dasNavigationssystem (51,2%).6. TierischDass Frauen Katzen überdurchschnittlich lieber mögen als Männer,ist nicht überraschend. Männer halten hingegen überproportionalhäufig Fische. Über 60 Jährige haben zudem überdurchschnittlichhäufig einen Vogel - als Haustier.7. Echt Blond?Die häufigste Haarfarbe auf deutschen Köpfen ist nicht blond,sondern braun: 39,1% der Deutschen haben braune Haare, gefolgt vongrau (21,5%), auch wenn das keine richtige "Farbe" ist. Der haarigeUnterschied: Von den Blonden insgesamt sind 69,7 % weiblich, doppeltso viele wie Männer. Ob das Fake ist oder echt? Zumindest geben 88Prozent der Blondinen an, nie Haarfärbemittel oder Blondierung zubenutzen.8. Der wahre Hauptgewinn?Verheiratete Personen spielen besonders häufig Lotto (Lotto amSamstag oder Lotto am Mittwoch): 42% spielen mindestens selten Lotto- im Vergleich zu 35% der Gesamtbevölkerung.9. Aus mit smsen......jetzt wird gewhatsappt! Die Nutzung von Messengerdiensten wieWhatsApp ist weiterhin auf dem Vormarsch: Während 2015 noch 69% derunter 50-Jährigen Nachrichten über Instant Messenger verschickten(2016 72%; 2017 81%), sind es heute bereits 88%.10. Einfach mal abschaltenImmerhin 40% der Deutschen schalten ihr Mobiltelefon manchmal aus,um nicht ständig erreichbar zu sein. Insbesondere Personen im Alterzwischen 50 und 69 Jahren machen dies überdurchschnittlich oft.*Millennials definiert als Personen im Alter von 19 bis 38 Jahren= geboren von 1980 bis 1999Die b4p wird von der Gesellschaft für integrierteKommunikationsforschung (GIK) herausgegeben. Weitere Informationenzur best for planning (b4p) finden Sie unter http://gik.mediaPressekontakt:im Auftrag der GIK:Hubert Burda MediaChristiane BlanaTel.: 089 / 9250-3907Mail: christiane.blana@burda.comOriginal-Content von: Hubert Burda Media, übermittelt durch news aktuell