Was Deutsche von Amerikanern bei der Geldanlage lernen können

Guten Tag, liebe Leserinnen und Leser, in der Finanzwelt gibt es ein paar wenige wichtige Reports, die jedes Jahr herauskommen und auch für private Anleger wegen der Faktenlage interessant sind. Eine dieser Analysen ist der „Allianz Global Wealth Report“. In diesem werden jährlich unter anderem die Vermögens- und Schuldenlage der privaten Haushalte in über 50 Ländern umfassend...