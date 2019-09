Was Buffetts Berkshire Hathaway im zweiten Quartal gekauft und verkauft hat

Weitere Suchergebnisse zu "Bank of America":

Zusätzlich zu seiner Sammlung von mehr als 60 Tochtergesellschaften besitzt Berkshire Hathaway (WKN:854075) (WKN:A0YJQ2) ein riesiges Aktienportfolio im Wert von mehr als 200 Mrd. US-Dollar. Da die meisten Aktienpositionen von dem legendären Investor Warren Buffett selbst ausgesucht wurden, ist es nicht verwunderlich, dass es sich um eines der am besten beobachteten Aktienportfolios der Welt handelt.

Vor diesem Hintergrund haben wir kürzlich einen Einblick erhalten, was Buffett und sein Team im zweiten Quartal gekauft und verkauft haben. Hier findest du eine Übersicht über alle aktuellen Aktienbewegungen bei Berkshire und alles, was Investoren darüber wissen müssen.

Was Berkshire Hathaway im zweiten Quartal gekauft hat

Berkshire eröffnete keine neuen Positionen, aber fügte Anteile zu vier seiner bestehenden hinzu:

Unternehmen (WKN) In Q2 2019 gekaufte Aktien Aktienbestand am Ende von Q2 2019 Marktwert Bank of America (WKN:858388) 31.081.000 927.248.600 914,4 Mio. USD U.S. Bancorp 3.150.787 132.459.618 167,0 Mio. USD Amazon.com (WKN:906866) 54.000 537.300 103,8 Mio. USD Red Hat 61.419 5.171.890 11,7 Mio. USD Gesamtkäufe — — 1,197 Mrd. USD

DATENQUELLE: BERKSHIRE HATHAWAY SEC-EINREICHUNGEN. MARKTWERTE ZUM 30. JUNI 2019.

In erster Linie ist zu beachten, dass Buffett bei den Bankaktien immer noch optimistisch zu sein scheint. Berkshire hat in den letzten Quartalen mehrere seiner Bankinvestitionen aufgestockt und diesen Trend im ersten Quartal mit rund 1,1 Mrd. US-Dollar Investitionen in die Bank of America und U.S. Bancorp fortgesetzt.

Um genau zu sein, wussten wir bereits von der Investition in Bank of America wegen einer separaten SEC-Anmeldung Ende Juli, in der Berkshire den Besitz von 950 Mio. Aktien der Bank of America offengelegt hatte. Das bedeutet, dass Berkshire seit Ende des Quartals noch mehr Aktien der Bank erworben hat.

Es ist auch wichtig zu wissen, dass die Investition in Amazon.com nicht von Buffett selbst getätigt wurde, sondern entweder von Todd Combs oder Ted Weschler, den beiden Stock-Pickern von Buffett.

Und schließlich: Obwohl Berkshire im Laufe des Quartals mehr Red Hat gekauft hat, wurde das wahrscheinlich als eine Arbitragemöglichkeit angesehen. Kurz nach Quartalsende schloss IBM die Übernahme von Red Hat für 190 US-Dollar pro Aktie ab. Berkshire dachte wahrscheinlich, dass die Transaktion eine hohe Wahrscheinlichkeit hat, durchgeführt zu werden, und beschloss, einige Aktien zu einem Preis zu erwerben, der niedriger war als der Preis, den IBM für die Übernahme zahlte. Es ist auch interessant festzustellen, dass Berkshire dank der Übernahme von Red Hat durch IBM fast 1 Mrd. US-Dollar in bar erhielt, um seine ständig wachsende Kriegskasse zu erweitern.

Was Berkshire Hathaway verkauft hat

Insgesamt scheint es, dass Berkshire im zweiten Quartal mehr verkauft als gekauft hat. Hier sind die beiden Aktien, die Berkshire verkauft hat, und ein wichtiger Punkt, den Investoren wissen müssen.

Unternehmen (WKN) In Q2 2019 gekaufte Aktien Aktienbestand am Ende von Q2 2019 Marktwert Charter Communications (WKN:929140) 284.102 5.426.609 113 Mio. USD USG 39.002.016 0 1,638 Mrd. USD Gesamt — — 1,751 Mrd. USD

DATENQUELLE: BERKSHIRE HATHAWAY SEC-EINREICHUNGEN. MARKTWERTE ZUM 30. JUNI 2019. MIT AUSNAHME VON USG, DAS IM ZWEITEN QUARTAL ZU 42 US-DOLLAR PRO AKTIE AN KNAUF VERKAUFT WURDE.

Der wichtigste Punkt, der hier zu erwähnen ist, ist, dass die USG-Position nicht wirklich verkauft wurde, zumindest nicht in dem Sinne, dass Buffett beschloss, sie loszuwerden. Im zweiten Quartal wurde USG von Knauf übernommen und Berkshire erhielt 42 US-Dollar pro Aktie für seine Beteiligung. Ich würde also die geringfügige Reduzierung von Berkshires Position in Charter Communications als den einzigen echten „Verkauf“ im Quartal bezeichnen.

Noch ein wichtiger „Kauf“

Es ist auch erwähnenswert, dass Berkshire eine beträchtliche Geldsumme ausgegeben hat – etwa 400 Mio. US-Dollar –, um seine eigenen Aktien zurückzukaufen, wie der Bericht zum zweiten Quartal ergab. Das ist ein steiler Rückgang gegenüber den Rückkäufen in Höhe von 1,7 Mrd. US-Dollar im ersten Quartal, deutet aber dennoch darauf hin, dass sowohl Warren Buffett als auch Charlie Munger glauben, dass Berkshire wesentlich billiger ist als sein innerer Wert.

(Wenn du es genau wissen willst, lag der Durchschnittspreis, den Berkshire für die eigenen Aktien bezahlt hat, während des Zeitraums bei etwa 201,50 US-Dollar pro Aktie der Klasse B.)

Noch immer ein Mangel an attraktiven Möglichkeiten

Das zweite Quartal war bei Berkshire das am wenigsten aktive Quartal in Bezug auf Aktienkäufe in der jüngsten Vergangenheit. In den letzten Jahren hat Berkshire Probleme gehabt, attraktive Wege zu finden, um sein Geld zum Arbeiten zu bringen, weshalb das Unternehmen mehr als 122 Mrd. US-Dollar Bargeld in der Bilanz hat. Nachdem wir nun einen Blick auf die Bemühungen im zweiten Quartal geworfen haben, ist klar, dass das immer noch der Fall ist.

