Was ein Bitcoin Death Cross ist (und warum uns das nicht kümmern sollte)

Die Volatilität an den Finanzmärkten ist zurückgekehrt, und nirgendwo waren die Höhen und Tiefen deutlicher als im Bereich der Kryptowährungen. Bitcoin ist von ungefähr 1.000 US-Dollar im letzten Jahr auf mehr als 20.000 US-Dollar Anfang 2018 gestiegen, nur um vor Kurzem wieder unter 7.000 US-Dollar zu fallen.

In letzter Zeit haben Krypto-Händler begonnen, über ein Phänomen zu sprechen, das sie als besorgniserregend empfinden. Bekannt als das „Bitcoin-Todeskreuz“, hat dieses Signal dazu geführt, dass einige von schwierigeren Zeiten für die Kryptowährung ausgehen. Doch während manche Marktteilnehmer dem Bitcoin-Todeskreuz unweigerlich große Aufmerksamkeit schenken werden, sollten die meisten, die sich als längerfristige Investoren für Bitcoin und seine Mitbewerber sehen, ihre Ansichten über die Kryptowährung, ob positiv oder negativ, nicht ändern.

Was ist ein Todeskreuz?

Es gibt nichts über ein Todeskreuz, das einzigartig für Bitcoin ist. Viele Händler nutzen technische Analysen, um Entscheidungen über den Kauf oder Verkauf eines Anlagegutes zu treffen, und wenden diese Disziplin ebenso gut auf Aktien, börsengehandelte Fonds, Futures-Märkte und andere Anlageklassen an. Ein Blick auf die Charts der Kursbewegungen kann ihnen Einblicke geben, die sie dann nutzen, um zukünftige Kursanstiege oder -rückgänge bei den von ihnen betrachteten Vermögenswerten vorherzusagen.

Ein Todeskreuz bezieht sich speziell auf die Beziehung zwischen gleitenden Durchschnitten unterschiedlicher Länge. Technische Analysten blicken oft auf einen bestimmten Zeitraum zurück, um gleitende Durchschnitte zu generieren, die Trends besser widerspiegeln können als nur die täglichen Sprünge und Einbrüche in den Märkten. Wenn ein kürzerer gleitender Durchschnitt unter das Niveau eines längerfristig gleitenden Durchschnitts fällt, wird dieses „Kreuzen“ der Linien als Todeskreuz bezeichnet.

Was ist mit Bitcoin passiert?

In diesem Fall bezieht sich das Bitcoin-Todeskreuz auf die Tatsache, dass der gleitende Durchschnitt der vergangenen täglichen Bitcoin-Preise im Rückblick auf 50 Tage vor Kurzem unter das Niveau des entsprechenden 200-Tage-Durchschnitts gefallen ist. Angesichts der jüngsten Preisbewegungen der Kryptowährung war das Todeskreuz ziemlich unvermeidlich, da die beiden gleitenden Durchschnitte zwischen 9.000 US-Dollar und 9.500 US-Dollar lagen und Bitcoin weit unter diesem Niveau gehandelt wurde.

Das offizielle Kreuz gab es am 31. März. Das Ereignis geschah während eines langen Wochenendes, an dem die Kurse während eines längeren Zeitraums um die 7.000-US-Dollar-Marke betrugen und den 50-Tage-Durchschnitt schneller nach unten zogen als sein 200-Tage-Pendant.

Warum hat Bitcoin nicht reagiert?

Einige befürchteten, dass das Todeskreuz zu einer weiteren Runde mit Kurstiefs für die Kryptowährung führen würde. In der Vergangenheit haben Händler mithilfe der technischen Analyse solche Signale genutzt, um die Anfänge von Bärenmärkten vorherzusagen, insbesondere nach einem langen Aufwärtstrend für eine Anlageklasse.

Doch aufgrund der Art und Weise, wie die Mathematik für gleitende Durchschnitte arbeitet, war es nicht schwer vorauszusehen, dass das Todeskreuz auftreten würde. Wann immer ein Ereignis vorhersehbar ist, werden kluge Händler versuchen, ein unvermeidliches Signal zu überbieten, in der Hoffnung, diejenigen auszunutzen, die zu lange warten, um Investitionsentscheidungen zu treffen. Tatsächlich waren viele Bitcoin-Händler bereits gut auf das Ereignis vorbereitet und man könnte argumentieren, dass der Preisrückgang von mehr als 11.500 US-Dollar Anfang März auf 7.000 US-Dollar weitgehend darauf zurückzuführen war, dass die Marktteilnehmer ein Todeskreuz erwartet hatten.

Als das Todeskreuz offiziell wurde, fielen die Kurse für Bitcoin nicht weiter. Tatsächlich sind die Kurse zumindest kurzfristig leicht gestiegen, wobei einige Marktbeobachter glauben, dass der Aufschwung von einem Markt kommt, in dem Händler die Kryptowährung zu aggressiv verkauft haben.

Woran solltest du dich bei deinen Entscheidungen orientieren?

Händler haben die Möglichkeit, die Kurse für Bitcoin in kurzer Zeit dramatisch zu beeinflussen, und technische Faktoren wie das Todeskreuz sind für viele von ihnen wichtig. Aber wenn du langfristig erfolgreich sein willst, musst du längerfristige Entscheidungen über Bitcoin auf Basis der grundlegenden Ansichten über die Kryptowährung im Laufe der Zeit treffen.

Wenn du mit den Finanzinstituten, die stark auf Bitcoin gesetzt haben, einer Meinung bist, dass Kryptovermögenswerte eine wichtige Rolle für Milliarden von Menschen spielen werden, die nur begrenzten Zugang zu den derzeit verfügbaren Finanz- und Bankdienstleistungen haben, dann sollte ein Todeskreuz dich nicht davon abhalten, „bullish“ zu bleiben. Wenn du denkst, dass Bitcoin zum Scheitern verurteilt ist, dann sollte deine Einstellung und dein grundlegendes Verständnis des Marktes deine Rechtfertigung für eine Baisse sein, nicht das Todeskreuz.

Dieser Artikel wurde von Dan Caplinger auf Englisch verfasst und wurde am 2.4.2018 auf Fool.com veröffentlicht. Er wurde übersetzt, damit unsere deutschen Leser an der Diskussion teilnehmen können.