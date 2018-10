Was bei der Badsanierung wichtig ist (FOTO)

Augsburg (ots) -(tdx) - Moderne Badezimmer stehen auf der Wunschliste für einschönes Zuhause oft an erster Stelle. Doch neben der Optik gibt nocheinen anderen Grund, der für eine Renovierung spricht:Barrierefreiheit fürs Alter.Das Badezimmer ist in die Jahre gekommen, die Fliesen sind nichtmehr zeitgemäß und überhaupt ist mehr Komfort gefragt. Der Wunschnach einem neuen Bad ist groß, doch niemand möchte mit einerBaustelle im eigenen Zuhause länger als nötig leben. Gut beraten ist,wer sich für die Badsanierung professionelle Hilfe holt. DieErfahrung eines Fachbetriebs zahlt sich aus. Von Beginn an wird allesaus einer Hand geplant und koordiniert. So steht dem Renovierer stehtvon Anfang an ein Partner zur Seite, der vom ersten Kontakt bis zurÜbergabe Ansprechpartner ist.Planung ist das A und OSchon der erste Schritt, die Ideensammlung, sollte gemeinsam miteinem Profi an der Seite erfolgen. Badplaner können anhand derRaumsituation und den Wünschen der Bauherren ein individuellesRaumkonzept erstellen. Ist das Sanierungsobjekt älter, stehen unterUmständen größere Veränderungen an, bei der fehlende Anschlüsse oderauch neue Leitungen verlegt werden müssen. In einer erstenBestandsaufnahme werden die räumlichen Gegebenheiten und der Zustandder Bausubstanz erfasst. Zusammen mit den Kundenwünschen erstellenProfis nicht nur einen Kosten-, sondern auch einen Zeitplan. DieBauphase startet, wenn alle Termine mit den beteiligtenHandwerksbetrieben fixiert und sämtliche Materialien verfügbar sind.Der Weg zum TraumbadJeder Mensch hat seine eigenen Vorstellungen vom perfektenBadezimmer. Wie das persönliche Traumbad am Ende aussieht, hängt vonverschieden Faktoren und natürlich auch vom Budget ab. Aber geradebei einer Neugestaltung sollte der Bauherr auch in die Zukunft planenund ans Alter denken.Ein barrierefreies Bad assoziieren viele Menschen mit Sterilitätund Pflegeheimatmosphäre. Dabei ist genau das Gegenteil der Fall,denn der Umbau verwandelt den Raum in ein modernes Badezimmer miteiner Menge Komfort. Ein schwellenloser Einstieg in die Dusche mitgroßen Türen, die Platzierung der Sanitärobjekte mit vielBewegungsfläche dazwischen, rutschhemmende Bodenbeläge, eindurchdachtes Lichtkonzept - all das macht ein neues Badezimmer zueiner Wohlfühloase.Wann ist das Bad fertig?Diese Frage lässt sich nicht pauschal beantworten. Je mehr Aufwanddie Veränderung in Anspruch nimmt, desto höher ist der zeitlicheRahmen. Bei Badprofis, die alles aus einer Hand anbieten, lässt sichder Umbau dennoch zügig realisieren, da von Beginn an alle Gewerkezeitlich koordiniert werden, damit kein unnötiger Stillstandentsteht. Vom Sanitärbetrieb und Elektriker bis hin zum Maler,Glaser, Fliesenleger und Tischler wird alles zeitlich so geplant,dass keine Lücken im Zeitplan entstehen. Ein weiterer Vorteil für denKunden ist, dass er nur einen Ansprechpartner für die kompletteRenovierung hat. Das schafft Sicherheit und ein gutes Gefühl. Zwarlassen sich Lärm und Staub nicht vollständig vermeiden, aber mitentsprechenden Maßnahmen schützen die Badprofis das Zuhausebestmöglich.Pressekontakt:Redaktionsgemeinschaft Bauen & WohnenWerner-von-Siemens-Str. 686159 Augsburghttp://www.themendienst.de/rg-bauen-wohnen/Tel: 0821 / 258 93 00E-Mail: redaktion@rgbuw.deOriginal-Content von: Redaktionsgemeinschaft Bauen und Wohnen RGBuW, übermittelt durch news aktuell