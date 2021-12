Warwick erweitert Londoner Mehrfamilienhaus-Portfolio um Mayfair-Perle

London (ots/PRNewswire) -Die Warwick Investment Group hat ein historisches und seltenes Mehrfamilienhaus in der 13/13a North Audley Street im Londoner Stadtteil Mayfair erworben. Dieser Kauf folgt auf den kürzlichen Erwerb von neun Einfamilienhäusern in Belgravia durch Warwick zu Beginn dieses Jahres.Das Objekt in Mayfair, ein nicht denkmalgeschütztes Gebäude, wurde von Warwicks Londoner Team in einer außerbörslichen und privat verhandelten Transaktion direkt mit dem Verkäufer erworben.Der Kauf der Immobilie in der North Audley Street ist bereits der zweite Kauf innerhalb von drei Monaten, der auf Core Assets in bester Lage mit Wertsteigerungspotenzial abzielt. Warwick hat bereits mit den Planungsarbeiten begonnen, um das Gebäude für eine langfristige Neupositionierung zu optimieren.Im nördlichen Mayfair zwischen Grosvenor Square und Oxford Street gelegen, verfügen die meisten Einheiten über einen Außenbereich und haben einen direkten Blick auf den Hyde Park.Warwick konsolidiert proaktiv Wohnimmobilien im Zentrum Londons unter seiner aufstrebenden Vermietungsmarke mit dem Ziel, einer der Top 10 privaten Vermieter in der Hauptstadt zu werden.Andrew Chrysostomou, leitender Geschäftsführer für das Vereinigte Königreich:Dieser Kauf ist eine gute Ergänzung unseres Portfolios in Bezug auf den Standort und die Möglichkeit der Wertschöpfung. Wir sind jetzt wichtige Vermieter in den Bezirken Mayfair und Belgravia im Zentrum von London.Kate Richard, Gründerin und Geschäftsführerin:Das Objekt in der North Audley Street ist reich an anglo-amerikanischer Geschichte und wir freuen uns darauf, das Objekt neu zu positionieren, um die steigende Mietnachfrage in ganz London unter unserer eigenen Vermietungsmarke zu nutzen.Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1707860/Audley_photo.jpg (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3387171-1&h=4032147454&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3387171-1%26h%3D3097333884%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fmma.prnewswire.com%252Fmedia%252F1707860%252FAudley_photo.jpg%26a%3Dhttps%253A%252F%252Fmma.prnewswire.com%252Fmedia%252F1707860%252FAudley_photo.jpg&a=https%3A%2F%2Fmma.prnewswire.com%2Fmedia%2F1707860%2FAudley_photo.jpg)Logo - https://mma.prnewswire.com/media/897718/Warwick_Group_Logo.jpg (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3387171-1&h=436604665&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3387171-1%26h%3D710685094%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fmma.prnewswire.com%252Fmedia%252F897718%252FWarwick_Group_Logo.jpg%26a%3Dhttps%253A%252F%252Fmma.prnewswire.com%252Fmedia%252F897718%252FWarwick_Group_Logo.jpg&a=https%3A%2F%2Fmma.prnewswire.com%2Fmedia%2F897718%2FWarwick_Group_Logo.jpg)Pressekontakt:LON@warwickinvestmentgroup.comOriginal-Content von: Warwick Investment Group, übermittelt durch news aktuell