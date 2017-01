Warwick Castle in England stellt eine neue Attraktion vor: die Rosenkriege

Warwick, England (ots/PRNewswire) -Erlebniszimmer in einer echten Burg werden jetzt für FamilienangebotenWarwick Castle (http://www.warwick-castle.com), eine der am bestenerhaltenen Burgen Englands, liegt am Ufer des Flusses Avon im Herzender historischen Stadt Warwick, nur zehn Meilen vonStratford-upon-Avon entfernt. An 50 ausgewählten Tagen ab dem 27. Mai2017 wird in dieser Sehenswürdigkeit das Klappern von Pferdehufen unddas Splittern von Lanzen widerhallen, wenn das neue TurnierspektakelWars of the Roses Live (Rosenkriege Live) aufgeführt wird.(Logo:http://mma.prnewswire.com/media/453701/Warwick_Castle_Logo.jpg )(Photo:http://mma.prnewswire.com/media/453700/Warwick_Castle_East_Front.jpgEin Kurzurlaub unter dem Motto der Rosenkriege ist ideal für alleAltersgruppen: Nur hier kann man sich die Wars of the Roses Liveansehen und in einer mittelalterlich gestalteten, am Fluss gelegenenWoodland Lodge im neuen Ritterdorf auf dem Burggelände übernachten.Zwei Tage Eintritt in die Burg Warwick mit ihren vielen Attraktionenund Shows sowie Frühstück und ein Parkplatz sind im Preisinbegriffen. Die Preise beginnen bei 40 Pfund pro Person für einevierköpfige Familie in einer Woodland Lodge, nur wenige Schritte vonder neuen Show-Arena entfernt.Die Rosenkriege haben England im fünfzehnten Jahrhundertauseinandergerissen, als das Haus York und das Haus Lancaster, zweiSeiten derselben zerrütteten Familie, um die englische Kronegegeneinander kämpften, einander belagerten und Verrat übten. DieGeschichte erzählt, welche Seite schließlich den Sieg davontrug, aberjetzt können besuchende Familien die Hitze des Gefechts hautnah inWarwick Castle miterleben und ihr Herz für Englands Ruhm schlagenlassen. Wars of the Roses Live bietet Live-Action bei einer auf demPferderücken ausgetragenen Schlacht mit spektakulärenSpezialeffekten. Es ist eine Vorstellung von ritterlichem Heldentum,mit einer ausgeklügelten, mutigen Kampfstrategie und furchtlosenKämpfen auf beiden Seiten.Ein Aufenthalt in Warwick Castle ist jederzeit ein zauberhaftesErlebnis. Die Burg bietet ganzjährige Unterkunft in zweiLuxus-Turm-Suiten, jeweils mit einer privaten Etage in einemmittelalterlichen Turm, oder alternativ eine unvergesslicheÜbernachtung für Familien im Wald unter dem Sternenhimmel immittelalterlichen Dorf Glamping - beides sind einzigartigeErlebnisse.Buchen können Sie unter http://www.warwick-castle.comRedaktionelle HinweiseWarwick Castle ist 40 Minuten vom Flughafen Birmingham entferntund über die Ausfahrt 15 der M 40 erreichbar, nur 40 Minuten vonBirmingham und 100 Minuten von London entfernt. Per Zug dauert dieReise von London Marylebone aus 86 Minuten. Knight's Village, dasRitterdorf, befindet sich auf dem 64 Acres großen Burggelände undwurde von Capability Brown entworfen.Über Merlin Entertainments plcMerlin Entertainments plc ist ein weltweit führendes Unternehmenfür ortsspezifische Familienunterhaltung. Als Europas Nummer 1 undweltweit der zweitgrößte Betreiber von Besucherattraktionen betreibtMerlin heute mehr als 100 Attraktionen, 13 Hotels und 5 Feriendörferin 24 Ländern und auf 4 Kontinenten. Das Unternehmen verfolgt dasZiel, mehr als 60 Millionen Besuchern weltweit unvergesslicheErlebnisse zu bieten, sowohl durch seine globalen und örtlichenKultmarken als auch durch das Engagement und die Leidenschaft seineretwa 27.000 Mitarbeiter (in der Hauptsaison).Weitere Informationen finden Sie unterhttp://www.merlinentertainments.biz.Pressekontakt:Rob Bates - White Tiger PRTel.: +44(0)7957 316491E-Mail: rob.bates@whitetigerpr.comOriginal-Content von: Warwick Castle, übermittelt durch news aktuell