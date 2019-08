Warum wird der Markt ausverkauft?

Die US-Notenbank kündigte vorletzte Woche Pläne an, ihren offiziellen Leitzins um ein Viertelprozent zu senken. Dies ist das erste Mal seit 2008 inmitten der Tiefen der letzten Finanzkrise, dass die größte Volkswirtschaft der Welt die Zinsen senkt.

Aber obwohl Zinssenkungen üblicherweise darauf abzielen, Wachstum und Preise zu stimulieren, war die Reaktion des Marktes auf die Nachrichten vom Mittwoch, nun, sagen wir mal ein wenig unkonventionell.

Anstatt positiv auf die Nachricht zu reagieren, dass die Kosten für die Kreditaufnahme etwas billiger wurden und der Kauf von kostenintensiven Dingen wie Immobilien, Autos und Haushaltsgeräte erleichtert wird, gerieten die Märkte stark unter Druck, was sich auch am Donnerstag und Freitag fortgesetzt hat.

Warum passiert das alles?

Es ist schwierig, fast unmöglich, genau zu verstehen, warum der Markt das tut, was er tut, wenn er es tut. Aber man kann vermuten, dass der Ausverkauf dieser Woche wahrscheinlich mehr ein Symptom für eine schwache Nachfrage nach Aktien von börsennotierten Unternehmen ist als alles andere.

Denk daran, dass der aktuelle Bullenmarkt, in dem wir uns gerade befinden, seit über zehn Jahren besteht – er ist einer der längsten in der Geschichte.

In der Zwischenzeit gab es immer wieder Kritiker, Skeptiker und Schwarzseher, die uns vielfach gesagt haben, dass wir uns noch nicht vollständig vom letzten Crash erholt haben und dass „der nächste noch schlimmer sein wird“.

Einige sind sogar so weit gegangen, den aktuellen Bullenmarkt als den „am meisten gehassten Bullenmarkt der Geschichte“ zu bezeichnen, obwohl er ironischerweise nicht nur der dauerhafteste, sondern auch derjenige war, bei dem der TSX Index seit 2009 um mehr als 118 % gestiegen ist.

Manchmal werden solche Überzeugungen zu sich selbst verwirklichenden Prophezeiungen und vielleicht ist es das, womit wir es hier zu tun haben.

Weil die „Bären“ so hartnäckig waren, uns vor der Unvermeidlichkeit und Gefahr einer katastrophalen Entwicklung zu warnen, die uns alle treffen wird, wollen einige vielleicht schneller sein und eilig verkaufen.

Wohlgemerkt, es hilft wahrscheinlich auch nicht, dass es jetzt August ist – traditionell eine der schlechtesten Perioden des Jahres für die Märkte.

Die Leute fahren während des Sommers in den Urlaub, was auch die Händler, Portfoliomanager, Berater und ihre jeweiligen Kunden betrifft, sodass, wenn es ein wenig zusätzliche Verkäufe auf dem Markt gibt, die Chance besteht, dass nicht so viel Liquidität vorhanden ist, um das aufzufangen.

Das gilt mindestens so lange, bis jeder realisiert hat, dass wir noch eine US-Wirtschaft nahe der Vollbeschäftigung haben und die Inflation auf einem angemessenen Niveau gehalten wird, was zeigt, dass die Wirtschaft insgesamt hervorragende Arbeit geleistet hat, um uns so weit aus der globalen finanziellen Kernschmelze des letzten Jahrzehnts herauszuholen.

Aber obwohl wir nicht wirklich wissen, was genau als Nächstes passieren wird, ist es wahrscheinlich das Beste, was die Investoren tun können, weiterhin kühlen Kopf zu bewahren, ihre Ersparnisse für schlechte Tage wegzulegen und diese letztendlich in Aktien von hochwertigen Unternehmen zu investieren, die hoffentlich eine Dividende zahlen und von erfahrenen Führungsteams geleitet werden.

Zweifellos ist das Investieren eine langfristige Sache und die Chancen stehen gut, dass das neueste Marktgetöse sich als viel Lärm um nichts erweisen wird.

Dieser Artikel wurde von Jason Phillips auf Englisch verfasst und am 02.08.2019 auf Fool.ca veröffentlicht. Er wurde übersetzt, damit unsere deutschen Leser an der Diskussion teilnehmen können.

Motley Fool Deutschland 2019