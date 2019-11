Warum wir hassen - Steven-Spielberg-Produktion in ZDF und ZDFinfo (FOTO)

Mainz (ots) -Warum hassen wir? Was lässt Menschen ihre Menschlichkeit verlieren? Die vonSteven Spielberg und Alex Gibney produzierte sechsteilige Doku-Reihe "Warum wirhassen" untersucht eine der ursprünglichsten Emotionen der Menschheit. Anhandneuester Erkenntnisse aus der Verhaltens- und Sozialforschung, illustriert durchBeispiele aus Politik und Alltag, geht es um drei zentrale Fragen: Woher kommtHass? Wie verbreitet er sich? Und wie lässt sich seine zerstörerische Krafteindämmen? Im ZDF ist am Dienstag, 12. November 2019, 20.15 Uhr, dieDokumentation über Extremismus zu sehen. Alle sechs Folgen der Reihe sendetZDFinfo zwischen dem 10. und 18. November 2019. Zum Start am Sonntag, 10.November 2019, 20.15 Uhr, stehen die zwei Folgen "Ursprung" und "Fremde" auf demProgramm."Warum wir hassen" ist ein Panorama der Geschichte des Hasses und seinerAuswirkungen auf den Einzelnen und die Gesellschaft. In derExtremismus-Dokumentation im ZDF und in ZDFinfo erklärt Konflikt-ForscherinSasha Havlicek, wie Rassismus, religiöser Eifer oder nationalistischer Wahnentstehen können. Was bringt Menschen dazu, sich hasserfüllten Ideologienanzuschließen und gegen Andersdenkende mit Gewalt vorzugehen? Wie rekrutierenextremistische Bewegungen wie der IS neue Anhänger, und welche Rolle spielt dieSprache von populistischen Politikern bei der Radikalisierung breiter Schichtenbis hin zu sogenannten Hassmorden?Die im ZDF ausgestrahlte Dokumentation ist am selben Abend um 22.30 Uhr auch inZDFinfo zu sehen - als vierte Folge der Reihe. Jede der sechs Folgen, dieZDFinfo sendet, geht einem speziellen Aspekt nach: dem evolutionären Ursprungvon Hass, der Wahrnehmung von anderen als Fremden, der Wirkung von Propaganda,dem Abgleiten in Extremismus, der Eskalation bis zum Völkermord und schließlichder Hoffnung auf ein besseres Selbst.Die Sendetermine der Reihe "Warum wir hassen" in ZDFinfo in derÜbersicht:Sonntag, 10. November 201920.15 Uhr: Warum wir hassen - Ursprung21.00 Uhr: Warum wir hassen - FremdeMontag, 11. November 2019, 20.15 Uhr:Warum wir hassen - PropagandaDienstag, 12. November 2019, 22.30 Uhr:Warum wir hassen - ExtremismusMittwoch, 13. November 2019, 20.15 UhrWarum wir hassen - VölkermordMontag, 18. November 2019, 20.15 Uhr:Warum wir hassen - HoffnungAm Dienstag, 19. November 2019, sendet ZDFinfo von 14.15 bis 18.45 Uhr allesechs Folgen von "Warum wir hassen" im Block.Ansprechpartner: Thomas Hagedorn, Telefon: 06131 - 70-13802; Presse-Desk,Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.dePressemappe: https://presseportal.zdf.de/pm/warum-wir-hassen/ZDFmediathek: https://kurz.zdf.de/TC3/https://zdf.de/dokumentation/zdfzeithttps://zdf.de/dokumentation/zdfinfo-dokuhttps://twitter.com/ZDFpressehttps://twitter.com/ZDFinfoPressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell