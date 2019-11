Warum wir beim Arzt so häufig flunkern (AUDIO)

Baierbrunn (ots) -Anmoderationsvorschlag: Haben Sie Ihren Arzt schon einmal angeflunkert? Danngehören Sie zu einer Mehrheit: Vier von fünf Patienten gaben in Online-Umfragenzu, beim Doktor gelogen zu haben. Petra Bröcker berichtet:Sprecherin: In der Arztpraxis nehmen wir es offensichtlich mit der Wahrheitnicht so genau. Warum wir dort flunkern, weiß Sonja Gibis von der "ApothekenUmschau":O-Ton Sonja Gibis 16 sec."Der Hauptgrund ist die Sorge, der Arzt könnte einen belehren oder auch negativbeurteilen, und das möchte kein Patient gerne. Noch immer ist der Experte imweißen Kittel für viele eine Art höhere Instanz, steht auf einem Podest. Von ihmgemocht zu werden ist teilweise wichtiger als gesund zu werden."Sprecherin: Besonders bei Themen wie Ernährung und Bewegung bleibt die Wahrheitauf der Strecke:O-Ton Sonja Gibis 19 sec."Viele wissen natürlich, dass sie zu dick sind und sich mehr bewegen sollten.Und sie schämen sich einfach, dass sie es nicht besser hinkriegen. Geflunkertwird aber auch bei Tabuthemen. Oder Patienten verschweigen, dass sieAlternativmedizin nutzen, quasi beim Heilpraktiker fremdgehen. Gefährlichwerden können Lügen allerdings, wenn es um die Einnahme von Medikamenten geht."Sprecherin: Am besten, man bleibt bei der Wahrheit, auch wenn es manchmalschwerfällt. Wie schafft man das am besten?O-Ton Sonja Gibis 23 sec."Angesprochen fühlen sollten sich hier Arzt und Patient. Für Ehrlichkeit istwichtig, dass man partnerschaftlich zusammenarbeitet. Der Arzt kann dazubeitragen, indem er sich etwa so ausdrückt, dass der Patient ihn wirklichversteht. Der Patient sollte nachfragen, wenn ihm etwas unklar ist. Wenn dennochdas Vertrauen fehlt, regelmäßig Fragen offenbleiben, sollte man sich als Patientauch fragen, ob ein Arztwechsel sinnvoll sein könnte."Wenn wir beim Arzt nachfragen, wenn wir etwas nicht verstehen, hilft das nichtnur uns, schreibt die "Apotheken Umschau". Gerade Mediziner verschätzen sich oftdarin, was ihre Patienten verstehen. Wir können durch unsere Fragen dazubeitragen, dass unser Arzt dazulernt und ein besserer Therapeut wird.Pressekontakt:Katharina Neff-NeudertTel. 089 / 744 33 360Fax 089 / 744 33 459E-Mail: presse@wortundbildverlag.dewww.wortundbildverlag.deOriginal-Content von: Wort & Bild Verlag - Gesundheitsmeldungen, übermittelt durch news aktuell