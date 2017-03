Warum wir die Europäische Union brauchen: 60 gute Gründe

Berlin (ots) - Die Vertretung der EU-Kommission in Deutschland hatanlässlich des Jubiläums der Unterzeichnung der Römischen Verträgevor 60 Jahren eine Sammlung von 60 Gründen für das europäischeEinigungswerk zusammengestellt: mit Beispielen, worauf Europa stolzsein kann, wie die EU die Wirtschaft stärkt und Konzerne kontrolliertund wie sich die EU für uns alle rechnet - auch hier in Deutschland.Ein vereintes Europa muss in einer zunehmend multipolaren Weltsein Schicksal selbst in die Hand nehmen und seine Zukunft gestalten.Es gibt zahlreiche Gründe, warum wir dafür die Europäische Unionbrauchen."Die Zusammenstellung zeigt, dass die EU sich in der Weltengagiert, dass sie für innere Sicherheit sorgt und in derFlüchtlingskrise hilft", sagte Richard Kühnel, Vertreter derEuropäischen Kommission in Deutschland. "Die EU bietet auch vielekonkrete Vorteile für die Menschen in den Bereichen Bildung undForschung, Verbraucher und Umwelt. Mit den 60 guten Gründen für dieEU wollen wir den Menschen hierzulande Argumente liefern, warum dieeuropäische Zusammenarbeit trotz viel Kritik auch im deutschenInteresse ist."Am 25. März 1957 unterzeichneten in Rom die Staats- undRegierungschefs von sechs europäischen Ländern die "RömischenVerträge". Das war die Geburtsstunde der EU, die Grundlage desgemeinsamen Europas war geschaffen.Das 60-jährige Jubiläum ist ein Anlass, sich bewusst zu machen,warum und wofür wir die EU trotz viel Kritik nach wie vor brauchen.Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker hat kürzlich in einemWeißbuch http://ots.de/ztokg eine Debatte über die künftigeEntwicklung der Europäischen Union mit 27 Mitgliedstaaten angestoßen.Folgende "60 gute Gründe für die EU" zeigen ganz konkret auf, waswir in Europa erreicht haben und warum die EU auch in Zukunft nochwichtig ist - ohne Anspruch auf Vollständigkeit:www.60-gute-gruende.euPressekontakt:Reinhard HönighausSprecher der EU-Kommission in Deutschland030-22802300Katrin AbelePressestelle030-22802140Vertretung der Europäischen Kommission in DeutschlandUnter den Linden 7810117 BerlinOriginal-Content von: Europ?ische Kommission, übermittelt durch news aktuell