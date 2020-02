Warum will Terre des Femmes tausende Mädchen der Genitalverstümmelung überlassen? (FOTO)

Hamburg (ots) - In einem offenen Brief kritisiert die Kinderschutzorganisation"TaskForce für effektive Prävention von Genitalverstümmelung" scharf dieaktuellen Forderungen von Terre des Femmes hinsichtlich der Genitalverstümmelungan Mädchen: Dem Deutschlandfunk hatte Terre des Femmes Anfang Februar erklärt,als Maßnahme zur besseren Prävention die Ausstattung von Familien ausGefährdungsländern mit einem bundesweiten "Schutzbrief" zu fordern, wenn diesemit ihren minderjährigen Töchtern in die Herkunftsländer reisen.Die Vorstandsvorsitzende der TaskForce, Ines Laufer, sagt zu dieser Forderung:"Ein solches Papier ist als Präventionsmaßnahme absolut ungeeignet, denn einGroßteil dieser Reisen wird von vornherein mit der expliziten Absichtunternommen, die Mädchen der Verstümmelung zu unterziehen. Die Familien in denHerkunftsländern werden sich zudem kaum von einem Papier beeindrucken lassen,das auf die Strafbarkeit der Genitalverstümmelungen in Deutschland verweist,wenn in der Praxis überhaupt keine Strafverfolgung umgesetzt wird - trotztausender Opfer in unserem Land. Vor allem aber stellt sich Terre des Femmes mitdieser Forderung gegen die gängige Rechtsprechung zum Schutz von Mädchen vor derVerstümmelung im Herkunftsland, die sich eindeutig zum unbedingten Schutz derkörperlichen Unversehrtheit der Kinder bekennt und als ebenso gebotene wieverhältnismäßige Schutzmaßnahme die Einschränkung desAufenthaltsbestimmungsrechts vorsieht - also Schutz davor, überhaupt erst in einGefährdungsland gebracht zu werden. Wenn Terre des Femmes sich jetzt für solcheRisikoreisen stark macht anstatt die Umsetzung des Rechtsnormen für allegefährdeten Mädchen zu fordern, trägt der Verein auch eine Mitschuld an denresultierenden Opfern."In ihrem Brief kritisiert die TaskForce außerdem das rassistische Täterbild, dasTerre des Femmes in der Forderung offenbart, noch mehr (Steuer)Gelder für"Aufklärungs- und Bildungsprojekte" bereitzustellen, während die empirischenFakten schon lange belegen, dass die Täter keinesfalls - wie in dieser Forderungsuggeriert - "dumm und ungebildet" sind, sondern zum einen genau wissen, was sietun und zum anderen ebenso gut mit der Tatsache vertraut sind, dass sie - wederin den Herkunftsländern noch in Deutschland/Europa strafrechtliche Konsequenzenzu fürchten haben."Terre des Femmes bezeichnet sich als Frauenrechtsorganisation, doch beim Thema"Genitalverstümmelung" scheint es mehr um Political Correctness und dieInteressen der migrantischen Tätergruppen zu gehen als um den wirksamen Schutzder gefährdeten Mädchen. Besonders fatal ist, dass diese opferfeindliche Politikauch noch mit Steuergeldern gefördert wird" so Ines Laufer.Die TaskForce fordert Terre des Femmes auf, die täterfreundliche Politik beimThema Genitalverstümmelung zu stoppen, ebenso die Verbreitung sinnfreierForderungen sowie rassistischer Bilder und sich stattdessen ernsthaft für denSchutz der gefährdeten Kinder einzusetzen.Bereits in der Vergangenheit die TaskForce den Verein heftig kritisiert, u.a.dafür, in mindestens einem konkreten Fall die Täter mehrfacherGenitalverstümmelung vor strafrechtlicher Verfolgung geschützt zu haben, miteinem frei erfundenen Fall die Spender getäuscht zu haben, einem gefährdetenMädchen Schutz vor der Verstümmelung in Guinea verweigert zu haben und einstrafrechtlich relevantes Film-Machwerk promotet zu haben.Pressekontakt:Kontakt: TaskForce für effektive Prävention von Genitalverstümmelunge.V., eMail: info@taskforcefgm.de, Telefon: 01803 - 767 346 (9ct/min. aus dem dt. Festnetz, mobil max. 42 ct/min.)Der vollständige offene Brief ist hier hinterlegt: https://www.taskforcefgm.de/2020/02/warum-will-terre-des-femmes-tausende-maedchen-der-genitalverstuemmelung-ueberlassen/Weiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/133822/4517772OTS: TaskForce FGM e.V.Original-Content von: TaskForce FGM e.V., übermittelt durch news aktuell