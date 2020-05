Warum trennt sich Netflix von seinen profitabelsten Kunden?

Weitere Suchergebnisse zu "Roku":

Es mag zunächst wie eine belanglose Geschichte erscheinen. Netflix (WKN:552484) schließt ruhende Konten, auch wenn sie weiterhin ihre monatlichen Mitgliedsbeiträge bezahlen. Die weltweit führende Premium-Streaming-Plattform wendet sich nun an Abonnenten, die seit einem Jahr keine Inhalte mehr konsumiert haben, und schließt sie, wenn sie nicht reagieren. Netflix wird auch Kunden überprüfen, die seit mehr als zwei Jahren nichts mehr angeschaut haben.

Unternehmen suchen oft nach den größten Hindernissen in ihren Geschäftsmodellen und eliminieren diese. Einige Internetprovider und Mobilfunkanbieter bremsen einen aus, wenn man in einem bestimmten Abrechnungszeitraum zu viel Bandbreite verbraucht. Kreditkartenunternehmen achten auf Abwanderer, die lukrative Anmeldeangebote nutzen und einfach zur nächsten Karte übergehen, indem sie Bewerber ablehnen, die in letzter Zeit zu viele Kreditanfragen hatten. Die Versicherer erhöhen die Beiträge von Personen, die zu viele Anträge stellen oder zu viele Risiken eingehen. Netflix geht hier in eine ganz andere Richtung. Es bootet seine profitabelsten Kunden aus. Das ist ein lächerlicher, aber auch ein brillanter Schritt.

Die Methode hinter dem Wahnsinn

Netflix schmeißt keine unerwünschten Kunden raus. Diese Leute bezahlen weiterhin jeden Monat. Wenn sie jedoch im letzten Jahr keine Inhalte konsumiert haben – kein Tigerking, kein Love Is Blind, kein Ozark – könnte es sein, dass sie ihre monatlichen Kreditkartenabrechnungen nicht genau beobachten. Vielleicht haben diese schlafenden Zuschauer einfach nicht begriffen, wie einfach es ist, Netflix zu kündigen.

Was die Gemeinkosten betrifft, wirft Netflix mit diesem Schritt seine Kunden mit den höchsten Margen raus. Netflix zahlt für die Bandbreite der Inhalte, die es anbietet. Je mehr man also streamt, desto mehr zahlt Netflix. Dies ist das genaue Gegenteil des Modells von Roku (WKN:A2DW4X). Der Hub von Roku ist für die Verbraucher kostenlos. Alle Streaming-Kosten, die über die gleichnamigen Kanäle hinausgehen, gehen zu Lasten der Dienste Dritter auf der Plattform. Roku verdient tatsächlich mehr Geld, je länger jemand auf der Plattform ist, denn das erweitert seine Möglichkeiten, Online-Anzeigen zu schalten.

Dass Netflix Leuten, die dem Aufruf zum Gelage nicht folgen, die Tür zeigt, ist sicherlich seltsam. Wenn Netflix einen fragt, ob man nach einer langen Zeit der Inaktivität immer noch eine Serie streamt, ist das für Netflix finanziell von Vorteil. Bei der Überprüfung der ruhenden Zuschauer mit inaktiven Konten geht es eher um Kundenservice und menschlichen Anstand, was man auf abonnementbasierten Plattformen nicht oft sieht.

Das alles betrifft aber nicht sehr viele Kunden. Wir sprechen von Hunderttausenden von betroffenen Abonnenten, das sind 0,5 % der 183 Millionen Mitglieder weltweit, die man Ende März hatte. Das waren wirklich profitable Kunden, aber am Ende des Tages ist es nicht so, als ob sich das bei einem Unternehmen dieser Größe lohnen würde. Wenn überhaupt, dann ist dies ein Beweis dafür, wie sich Netflix für die anderen 99,5 % der Abonnenten engagiert. Netflix wird auch weiterhin ein Marktliebling unter den Medienaktien sein. Die angesprochene Maßnahme unterstreicht nur noch einmal die Klasse von Netflix.

Dieser Artikel wurde von Rick Munarriz auf Englisch verfasst und am 22.05.2020 auf Fool.com veröffentlicht. Er wurde übersetzt, damit unsere deutschen Leser an der Diskussion teilnehmen können.

The Motley Fool besitzt und empfiehlt Netflix und Roku.

Motley Fool Deutschland 2020